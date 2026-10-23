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Альона Альона потрапила до лікарні та однією загадковою фразою прокоментувала свій стан. Фото

Анастасія КакунАнастасія Какун
Time to read1 хв
1,1 т.
Альона Альона потрапила до лікарні та однією загадковою фразою прокоментувала свій стан. Фото
Альона Альона повідомила про погіршення стану здоров'я. Джерело: instagram.com/alyona.alyona.official

Українська реперка та авторка пісень Alyona Alyona збентежила фанатів станом свого здоров'я. 35-річна артистка поділилася фотографією з лікарняної палати та наразі вирішила не вдаватися у подробиці діагнозу, а лише загадково натякнувши, що її життю нічого не загрожує.

На особистій сторінці в Instagram знаменитість показала світлину, де лежить на ліжку під крапельницею. У кадр потрапила лише рука Alyona Alyona.

"Ну що, жить буду", – коротко написала реперка.

Альона Альона потрапила до лікарні та однією загадковою фразою прокоментувала свій стан. Фото

Alyona Alyona показала фото з лікарняної палати. Джерело: instagram.com/alyona.alyona.official

Публікацією з лікарні Alyona Alyona не на жарт розбурхала мережу. Шанувальники виконавиці "засипали" її питаннями про причину госпіталізації, а зіркові колеги почали бажати якомога швидшого відновлення.

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"Відновлюйся, будь ласка".

Альона Альона потрапила до лікарні та однією загадковою фразою прокоментувала свій стан. Фото

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