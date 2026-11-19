Співачка Аліна Гросу стала новою героїнею популярної рубрики блогера Ніколаса Карми "Скільки коштує ваш лук". Для зустрічі з ним артистка обрала ефектне довге пальто з масивним хутряним оздобленням, яке нагадало деяким користувачам мережі образи російської виконавиці-зрадниці України Лариси Доліної.

Відео дня

Сама знаменитість не розгубилася і з гумором відреагувала на несподіване порівняння. Саме відео з'явилося на сторінці Ніколаса Карми в Instagram.

Для образу 31-річна артистка обрала довгий прозорий лакований плащ із розкішним коричневим хутряним оздобленням. Масивний комір, об'ємні манжети та широка хутряна облямівка по низу робили верхній одяг схожим на екстравагантну шубу.

Аліна Гросу підперезала його чорним поясом, а під низ одягнула сукню. Завершили образ високі чорні чоботи на підборах і невелика темна сумочка. Світле волосся співачка зібрала у високу зачіску з пишними локонами.

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На запитання блогера про вартість одягу співачка зізналася, що найдорожчою річчю в її сьогоднішньому образі стала саме "шуба", за яку вона заплатила 340 доларів. Водночас артистка зазначила, що вперше одягла її саме цього дня і почувалася в ній так, наче перебуває "в сауні".

Сукню Аліна Гросу оцінила у 30 доларів, а сумочку від Steve Madden – у близько 2000 гривень (44 долари). За словами виконавиці, найдорожчі речі їй зазвичай дарує чоловік, хоча через витрати із сімейного бюджету вона іноді з ним свариться.

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Утім, увагу користувачів привернула зовнішність артистки. Під відео одна із коментаторок написала: "Я подумала, це Лариса Доліна". Гросу не залишила репліку без відповіді та пожартувала, що вже звикла до іншого порівняння.

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"Одне обличчя. Кажіть вже, як раніше, – Майкл Джексон. Я до того порівняння тільки звикла, тепер нове", – написала виконавиця.

Інші користувачі залишили артистці чимало компліментів. Дехто зізнався, що пам'ятає її ще маленькою співачкою, яка виконувала хіт "Бджілка", а тепер не може повірити, як швидко вона подорослішала.

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"На вигляд усі 45 років".

"Мені 34, а я памʼятаю, яка вона була маленька. Як це може бути?"

"Вау! Яка вона щира і вродлива".

"Дуже красива та приємна дівчина. Аліно, ми росли на твоїй творчості".

"Клас! Вперше побачила Аліну з такого ракурсу".

"Яка ви розкішна".

"Гарна! Тендітна! Адекватна! З гумором!"

"Аліна Гросу чарівна така, пам'ятаю її ще маленькою співачкою, така талановита красуня виросла".

"Проста, щира і весела. І звичайно дуже гарна українка. Мам'ятаю її маленькою, співала пісню "Бджілка", і мені страшенно подобалися її кучері".

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