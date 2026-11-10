Аліна Гросу, яка цього року народила первіста, зробила несподівану заяву про двійню

Українська співачка Аліна Гросу, яка у квітні 2026 року вперше стала мамою, зізналася, що мріє про поповнення в сім'ї і навіть сподівалася народити двійню. Артистка хотіла б мати трьох дітей, а особливо – доньку, адже переконана, що з дівчинкою стане значно ніжнішою мамою.

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Про поповнення в родині виконавиця розповіла в InstaStories, відповідаючи на запитання підписників. Один із них поцікавився, чи хоче знаменитість народити дівчинку, а також назвав її чудовою та турботливою мамою.

Гросу не приховувала, що хотіла б принести у світ ще одного-двох малюків. Водночас наголосила: скільки дітей матиме її родина, вирішуватиме доля.

"Ми плануємо мати хоч трійню, але як Бог дасть, насправді. Звичайно, хотілося б ще дітей, я взагалі завжди хотіла троє", – поділилася співачка.

Також артистка пригадала, що під час вагітності первістком навіть сподівалася на двійню. Однак лікарі пояснили, що якщо близнюків у родині немає, то їй не варто очікується на двійню. Попри це, Гросу зізналася: до останнього допускала, що може статися приємний сюрприз.

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"Я спочатку дуже зраділа, що Марк буде, а потім у мене така надія: кажу, може, там хоч двоє їх. Кажуть: "Ні-ні. У вас один. У вас є в сім'ї близнюки?" Я кажу: ні. "Так на що ви сподіваєтеся?" Я розумію, що у нас такого навряд чи буде, але раптом це станеться, я буду дуже щаслива", – розповіла знаменитість.

Окреме місце в мріях співачки посідає донька. Вона зізналася, що дуже хотіла б виховувати дівчинку, адже уявляє, наскільки інакше поводитиметься з нею як мама.

"І, звичайно, хотілося б дівчинку, дуже-дуже. Мені здається, я буду ніжною мамою у той час, бо я зараз більш бойова, а з дівчинкою – ух!" – пожартувала виконавиця.

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Нагадаємо, у квітні 2026 року Аліна Гросу повідомила про народження первістка. Співачка показала перші кадри з пологового будинку та розповіла, що вони з чоловіком стали батьками хлопчика, якого назвали Марком. Малюк з'явився на світ із вагою майже 4,7 кг і зростом 58 см.

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