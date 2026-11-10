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Аліна Гросу, яка цього року народила первіста, зробила несподівану заяву про двійню

Катерина ГалущенкоКатерина Галущенко
Time to read2 хв
42
Аліна Гросу, яка цього року народила первіста, зробила несподівану заяву про двійню
Аліна Гросу зробила несподівану заяву про двійню. Джерело: Instagram @alina_grosu

Українська співачка Аліна Гросу, яка у квітні 2026 року вперше стала мамою, зізналася, що мріє про поповнення в сім'ї і навіть сподівалася народити двійню. Артистка хотіла б мати трьох дітей, а особливо – доньку, адже переконана, що з дівчинкою стане значно ніжнішою мамою.

Про поповнення в родині виконавиця розповіла в InstaStories, відповідаючи на запитання підписників. Один із них поцікавився, чи хоче знаменитість народити дівчинку, а також назвав її чудовою та турботливою мамою.

Гросу не приховувала, що хотіла б принести у світ ще одного-двох малюків. Водночас наголосила: скільки дітей матиме її родина, вирішуватиме доля.

Аліна Гросу, яка цього року народила первіста, зробила несподівану заяву про двійню

Госу мріє про доньку. Джерело: скриншот

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"Ми плануємо мати хоч трійню, але як Бог дасть, насправді. Звичайно, хотілося б ще дітей, я взагалі завжди хотіла троє", – поділилася співачка.

Також артистка пригадала, що під час вагітності первістком навіть сподівалася на двійню. Однак лікарі пояснили, що якщо близнюків у родині немає, то їй не варто очікується на двійню. Попри це, Гросу зізналася: до останнього допускала, що може статися приємний сюрприз.

Аліна Гросу, яка цього року народила первіста, зробила несподівану заяву про двійню

Артистка пригадала, що під час вагітності первістком навіть сподівалася на двійню. Джерело: instagram.com/alina_grosu

"Я спочатку дуже зраділа, що Марк буде, а потім у мене така надія: кажу, може, там хоч двоє їх. Кажуть: "Ні-ні. У вас один. У вас є в сім'ї близнюки?" Я кажу: ні. "Так на що ви сподіваєтеся?" Я розумію, що у нас такого навряд чи буде, але раптом це станеться, я буду дуже щаслива", – розповіла знаменитість.

Окреме місце в мріях співачки посідає донька. Вона зізналася, що дуже хотіла б виховувати дівчинку, адже уявляє, наскільки інакше поводитиметься з нею як мама.

"І, звичайно, хотілося б дівчинку, дуже-дуже. Мені здається, я буду ніжною мамою у той час, бо я зараз більш бойова, а з дівчинкою – ух!" – пожартувала виконавиця.

Аліна Гросу, яка цього року народила первіста, зробила несподівану заяву про двійню

Гросу мріє про велику сім'ю. Джерело: instagram.com/alina_grosu

Нагадаємо, у квітні 2026 року Аліна Гросу повідомила про народження первістка. Співачка показала перші кадри з пологового будинку та розповіла, що вони з чоловіком стали батьками хлопчика, якого назвали Марком. Малюк з'явився на світ із вагою майже 4,7 кг і зростом 58 см.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що 31-річна Аліна Гросу розсекретила три головні правила своєї стрункості та як готується до старіння.

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