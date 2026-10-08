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Актор Сергій Стрельников долучився до ЗСУ та розповів про свою "бригаду нового покоління"

Анастасія Какун
Анастасія Какун
Time to read2 хв
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Актор Сергій Стрельников долучився до ЗСУ та розповів про свою "бригаду нового покоління"
Сергій Стрельников повідомив, що доєднався до Сил оборони України. Джерело: Пресслужба

Актор Сергій Стрельников офіційно оголосив, що поповнив лави Сил оборони України. Знаменитість склав військову присягу та долучився до батальйону безпілотних систем FERRO-6 9-ї окремої бригади безпілотних систем.

Про початок служби зірка фільму "Кіллхаус" повідомив у своєму Instagram. Він оприлюднив ролик, де постав перед камерою у військовій формі та детальніше розповів про свої обов'язки в "бригаді нового покоління".

"Робитиму те, що вмію найкраще: швидко навчатимусь нових навичок і використовуватиму їх на практиці. А ще, висвітлюватиму для вас долі тих, хто щодня тримає небо і землю. Про кого не говорять у новинах, але завдяки кому ці новини взагалі виходять. Далі більше. Слава Україні!", – сказав актор.

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Як зазначено в описі під роликом, військове з'єднання, частиною якого став Сергій Стрельников, є першою в Україні бригадою нового покоління у складі СБС. Її історія бере початок із вінницького батальйону територіальної оборони, який було засновано в 2014 році. Вже у січні 2025-го на його основі створили бригаду, яка воює технологіями. "Кістяк" підрозділу – воїни з бойовим досвідом піхоти, які нині знищують ворога з повітря.

Актор Сергій Стрельников долучився до ЗСУ та розповів про свою ''бригаду нового покоління''

Сергій Стрельников став частиною батальйону безпілотних систем FERRO-6. Джерело: Пресслужба

"Для мене честь бути серед цих людей. Тож я налаштований вчитися, звикати до нових умов та сумлінно виконувати обов’язки, які на мене покладено", – наголосив знаменитість.

Зауважимо, що Сергій Стрельников почав розвивати акторську кар'єру з ролей у театрі, а в першій половині 2000-х заявив про себе в кіно. Першим гучним проєктом артиста був серіал "День народження Буржуя 2", а далі він ставав зіркою картин "Янгол-охоронець", "Кріпосна. Жадана любов", "Штурм", "Довбуш" та інших.

Актор Сергій Стрельников долучився до ЗСУ та розповів про свою ''бригаду нового покоління''

Актор знявся у воєнному фільмі "Кіллхаус". Джерело: Пресслужба

Загалом на рахунку Сергія Стрельникова понад 50 ролей у кіно. Одним із останніх проєктів актора в цивільному житті став воєнний блокбастер "Кіллхаус", у якому він перевтілився в командира спецпризначенців "Сову". Після виходу картини на екран Стрельников ділився, що для нього було честю працювати в кадрі зі справжніми військовими. Вже за кілька місяців він і сам став захисником.

Раніше OBOZ.UA розповів, що відомий ведучий і блогер Богдан Амосов пішов на війну та зізнався, чому не хотів розповідати про це раніше.

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