Актор Сергій Стрельников долучився до ЗСУ та розповів про свою ''бригаду нового покоління''

Актор Сергій Стрельников офіційно оголосив, що поповнив лави Сил оборони України. Знаменитість склав військову присягу та долучився до батальйону безпілотних систем FERRO-6 9-ї окремої бригади безпілотних систем.

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Про початок служби зірка фільму "Кіллхаус" повідомив у своєму Instagram. Він оприлюднив ролик, де постав перед камерою у військовій формі та детальніше розповів про свої обов'язки в "бригаді нового покоління".

"Робитиму те, що вмію найкраще: швидко навчатимусь нових навичок і використовуватиму їх на практиці. А ще, висвітлюватиму для вас долі тих, хто щодня тримає небо і землю. Про кого не говорять у новинах, але завдяки кому ці новини взагалі виходять. Далі більше. Слава Україні!", – сказав актор.

Як зазначено в описі під роликом, військове з'єднання, частиною якого став Сергій Стрельников, є першою в Україні бригадою нового покоління у складі СБС. Її історія бере початок із вінницького батальйону територіальної оборони, який було засновано в 2014 році. Вже у січні 2025-го на його основі створили бригаду, яка воює технологіями. "Кістяк" підрозділу – воїни з бойовим досвідом піхоти, які нині знищують ворога з повітря.

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"Для мене честь бути серед цих людей. Тож я налаштований вчитися, звикати до нових умов та сумлінно виконувати обов’язки, які на мене покладено", – наголосив знаменитість.

Зауважимо, що Сергій Стрельников почав розвивати акторську кар'єру з ролей у театрі, а в першій половині 2000-х заявив про себе в кіно. Першим гучним проєктом артиста був серіал "День народження Буржуя 2", а далі він ставав зіркою картин "Янгол-охоронець", "Кріпосна. Жадана любов", "Штурм", "Довбуш" та інших.

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Загалом на рахунку Сергія Стрельникова понад 50 ролей у кіно. Одним із останніх проєктів актора в цивільному житті став воєнний блокбастер "Кіллхаус", у якому він перевтілився в командира спецпризначенців "Сову". Після виходу картини на екран Стрельников ділився, що для нього було честю працювати в кадрі зі справжніми військовими. Вже за кілька місяців він і сам став захисником.

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