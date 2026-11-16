Актор і зірка соцмереж родом із Латвії мобілізувався до ЗСУ та зробив першу заяву після трьох місяців тиші

Актор та блогер Олександр Олексенко, який народився у Латвії, розсекретив причину свого зникнення із публічного простору на три місяці. З'ясувалося, що він мобілізувався до лав Збройних Сил України.

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Відповідну новину зірка соціальних мереж оголосив у своєму Instagram. Олексенко постав перед камерою у військовій формі, утім наразі вирішив не розкривати жодних подробиці щодо того, де саме проходить службу.

"Вибачте, що пропав з радарів останнім часом. У моєму житті відбулися великі зміни – я мобілізувався до ЗСУ. Зараз проходжу службу, адаптуюся до нових реалій. Головне – зі мною все в порядку", – написав актор.

Підписник Олександра Олексенка миттєво почали дякувати йому за сміливість стати на захист України та побажали, аби з ним не сталося нічого поганого на фронті:

"Сашо, це дуже мужній крок".

"Бережіть себе, і дякую вам за захист України і нас усіх".

"Сил тобі та витримки".

Що відомо про актора

Олександр Олексенко народився у латвійському місті Єкабпілс. Із раннього віку він цікавився творчістю: співав, танцював і писав вірші, тож коли настав час обирати майбутньою професію, вирішив не змінювати цей шлях. У 17 років Олексенко вступив до Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені Івана Карпенка-Карого, де отримав освіту за спеціальністю "актор театру і кіно".

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Він працював у Київському драматичному театрі "Браво", а у 2012 році пройшов відбір до московського проєкту Little Mermaid ("Русалонька"), який проводили представники Stage Entertainment та Disney. Через два роки Олександру Олексенку вдалося отримати головну роль у мюзиклі Beauty and the Beast ("Красуня і Чудовисько"). Серед найвідоміших кінопроєктів за участі артиста стали "Крути. 1918", "Лікар Ковальчук 2" та "Черговий лікар".

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Окрім акторської діяльності Олексенко активно розвиває соцмережі. Він створює розважальний контент в Instagram, за яким слідкують близько 9,5 тисячі користувачів.

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