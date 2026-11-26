Британська акторка Джоан Коллінз вразила бездоганним почуттям стилю на заході з нагоди відкриття різдвяної ялинки готелю Claridge. 93-річна зірка серіалу "Династія" засяяла на вечірці в чорній сукні довжини міді, яка оголила її плечі.

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Притаманний собі гламур селебріті випромінювала й завдяки ефектним аксесуарам. Кольорових акцентів образу Коллінз додала завдяки червоному боа з пір'я, масивним сережкам та намисту, пише Daily Mail.

Не менш цікавим був і макіяж акторки на святковій події. Вона не слідує тренду на нюдові відтінки засобів декоративної косметики, тож увиразнила погляд яскравими тінями з блискітками, а на губи нанесла глянцеву рожеву помаду.

Дивлячись на такий ефектний зовнішній вигляд Джоан Коллінз, складно сказати, що їй вже 93 роки. "Вічна молодість" акторки завжди привертає увагу публіки, а що найцікавіше, її головний секрет криється не в "уколах краси" чи пластичних операціях. Як ділилася знаменитість, важливою частиною її життя донині залишаються фізичні навантаження, хоча й не такі інтенсивні, як колись.

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"Мій режим тренувань змінився. У молодості я була дуже активною: з 16 років я годинами танцювала на дискотеках і в клубах. Зараз я рекомендую фізіотерапію всім, хто хоче залишатися у формі. Півгодини на день дають мені необхідну енергію", – розповідала зірка "Династії".

Джоан Коллінз дотримується збалансованого харчування. Вона виключила зі свого раціону фастфуд, приймає вітаміни С, Е та омега-кислоти. Але водночас зірка може з легкістю дозволити собі випити келих вина чи поласувати десертом.

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