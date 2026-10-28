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72-річний Макаревич став батьком упʼяте: перше фото малюка та що відомо про всіх його дітей

Анастасія КакунАнастасія Какун
Time to read2 хв
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72-річний Макаревич став батьком упʼяте: перше фото малюка та що відомо про всіх його дітей
Сім'я Андрія Макаревича стала більшою на одну людину. Джерело: facebook.com/makarevichav

У сім'ї лідера гурту "Машина времени" Андрія Макаревича, який відверто засуджує путінський режим та з 2022 року живе в Ізраїлі, сталося поповнення. Дружина 72-річного музиканта, журналістка та гід Ейнат Кляйн, народила доньку. Для артиста це вже п'ята дитина.

Радісну новину Макаревич оголосив у своєму Facebook. Він лаконічно написав: "Ось якось так", і наразі не розкрив ім'я новонародженого малюка. 

72-річний Макаревич став батьком упʼяте: перше фото малюка та що відомо про всіх його дітей

Дружина Макаревича народила доньку. Джерело: facebook.com/makarevichav

А от світлини маленької доньки Андрій Макаревич вирішив довго не тримати в секреті від публіки. Музикант поділився серією фото із пологового будинку, на яких можна гарно роздивитися обличчя малюка. Він також встиг зафільмувати зворушливий момент, коли їхній старший син знайомився із сестричкою.

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72-річний Макаревич став батьком упʼяте: перше фото малюка та що відомо про всіх його дітей

У музиканта з'явилася п'ята дитина. Джерело: facebook.com/makarevichav

72-річний Макаревич став батьком упʼяте: перше фото малюка та що відомо про всіх його дітей

Макаревич показав, як їхній син знайомився із сестрою. Джерело: facebook.com/makarevichav

Зауважимо, що Ейнат Кляйн, яка народилася в Києві та до переїзду в Ізраїль мала ім'я Інна Калініна, стала четвертою дружиною Андрія Макаревича. Вони вперше зустрілися в Ефіопії, а журналістка підкорила серце лідера гурту "Машина времени" своїм активним способом життя. Пара зіграла весілля у грудні 2019 року. 

72-річний Макаревич став батьком упʼяте: перше фото малюка та що відомо про всіх його дітей

Пара познайомилася в Ефіопії. Джерело: Instagram Ейнат Кляйн

Перша спільна дитина подружжя з'явилася на світ 30 березня 2022-го. Ейнат Кляйн народила сина, для якого вони з Андрієм Макаревичем обрали ім'я Ейтан. В одному з нещодавніх інтерв'ю артист відверто розповідав, що виховання сина фізично дається йому досить нелегко, адже хлопчик ледь не щохвилини кличе його до себе. Відпочити він може лише тоді, коли Ейтан спить. Тоді ж музикант підтвердив, що вони з дружиною чекають на доньку.

72-річний Макаревич став батьком упʼяте: перше фото малюка та що відомо про всіх його дітей

Ейнат Кляйн народила від артиста сина в 2022-му. Джерело: facebook.com/mashinavremeniofficial

Діти лідера колективу "Машина времени" від попередніх стосунків

Уперше узами шлюбу Андрій Макеревич пов'язав себе з Оленою Глазговою в 1976 році. Вони прожили разом лише три роки після чого розійшлися, так і не ставши батьками спільних дітей.

Першого сина музиканту подарувала друга дружина – косметологиня Алла Голубкіна. У 1987 році на світ з'явився нащадок подружжя Іван. Він пов'язав своє життя з акторством та вже встиг зіграти в багатьох театральних постановках і навіть фільмах, як от "1814", "Бій з тінню", "Іван Грозний", "П'яна фірма" та інших. Через 14 років після розлучення з Голубкіною Макаревич повів під вінець стилістку Наталію Голуб, з якою прожив до 2010-го.

72-річний Макаревич став батьком упʼяте: перше фото малюка та що відомо про всіх його дітей

Іван пов'язав життя з акторством. Джерело: Instagram Івана Макаревича

Має лідер "Машины времени" двох позашлюбних дітей. Наприкінці 90-х він крутив роман із журналісткою Анною Рождественською. Кілька років Макаревич усіма силами догоджав партнерці, однак, коли вона завагітніла, ідилія завершилася. Рождественська розірвала стосунки з музикантом, але дитину зберегла. У 2000 році вона народила доньку Анну. Перший період Андрій Макаревич мав холодні стосунки з дівчинкою, а пізніше вони зблизилися.

72-річний Макаревич став батьком упʼяте: перше фото малюка та що відомо про всіх його дітей

Артист має позашлюбну доньку. Джерело: Facebook Андрія Макаревича

Найстарша донька виконавця Дана з'явилася на світ у 1975-му, однак цю новину він дізнався лише через 20 років. Вона сама зв'язалася із батьком та розповіла про своє існування. Нині Дана мешкає у США зі своїм чоловіком та працює у фармацевтичній компанії.

72-річний Макаревич став батьком упʼяте: перше фото малюка та що відомо про всіх його дітей

Про народження старшої доньки музикант дізнався через 20 років. Джерело: facebook.com/makarevichav

 Раніше OBOZ.UA розповів, що 44-річна Наталі Портман стала мамою втретє. Для знаменитості це перша спільна дитина з новим партнером Тангі Дестаблем і, як вона сама зізнавалася, ймовірно, остання вагітність у її житті.

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