69-річному Павлу Зіброву підвищили пенсію: яку виплату артист отримує тепер і на чому заробляє, окрім музики

Народний артист України Павло Зібров поділився, що не так давно йому збільшили розмір пенсії. Нині 69-річний співак отримує 11 400 гривень на місяць, однак ця виплата далеко не єдине, чим він забезпечує собі комфортний рівень життя.

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Як зауважив знаменитість, він продовжує активно працювати, а останні кілька років поєднує творчу діяльність із викладанням у столичному університеті. Про свої заробітки виконавець заговорив у коментарі для проєкту "Наодинці з Гламуром".

"Уже більше. Мені підняли пенсію. Вже 11 400 грн. Та я досі працюю, хоча у мене й стажу майже 50 років. Мене запросив Михайло Поплавський і я очолюю кафедру естрадного співу в Університеті культури. Там я працюю вже чотири з половиною роки. У мене повна ставка, надбавка за народного артиста, професора. Я працюю, нема часу відпочивати", – зазначив співак.

За словами Павла Зіброва, викладання приносить йому щире задоволення. Окрім того, що виконавець передає професійні знання майбутньому поколінню артистів, ще й тримає голосові зв'язки в тонусі, адже під час спілкування зі студентами не дозволяє собі тихо хрипіти.

Нагадаємо, що з того моменту, як Павло Зібров вийшов на пенсію, розмір його щомісячних виплат від держави неодноразово змінювався. Знаменитість ділився, що спершу отримував лише 2 500 гривень, а от до червня 2024-го ця сума зросла до 8 300 грн.

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Що цікаво, про свої заробітки від концертної діяльності та виступів на корпоративах виконавець розповідає зовсім не так охоче. Зібров наголосив, що за фінанси відповідає його дружина Марина, а на запитання про найбільший гонорар відповів загадково: "Не скажу, скільки це грошей, але це люксова машина".

Раніше OBOZ.UA розповів, що Ауріка Ротару через суд змінила свою пенсію, на яку раніше жалілася.

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