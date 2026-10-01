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64-річний Джим Керрі зіграв весілля після обіцянки ніколи не одружуватися: що відомо про кохану "короля комедії", яка змусила його передумати

Катерина Галущенко
Катерина Галущенко
Time to read3 хв
icon 4,1 т.
64-річний Джим Керрі зіграв весілля після обіцянки ніколи не одружуватися: що відомо про кохану "короля комедії", яка змусила його передумати
64-річний Джим Керрі зіграв весілля

64-річний Джим Керрі таємно одружився зі своєю коханою Мін А. Весілля "короля комедії" відбулося у Лос-Анджелесі (США) на приватній церемонії, про яку стало відомо 30 вересня. Для актора це вже третій шлюб, хоча раніше він заявляв, що не збирається знову одружуватися.

Інформацію про шлюб Керрі виданню People підтвердив його представник. Своєю чергою, у TMZ зазначили, церемонія була невеликою та приватною.

Сам актор і його обраниця тривалий час навіть не афішували свої стосунки, хоча разом їх вперше помітили ще у 2022 році. Публічно Джим Керрі та Мін А вперше з'явилися як пара у лютому 2026 року в Парижі. Вони разом відвідали церемонію вручення французької кінопремії "Сезар", де актор отримав почесну нагороду за внесок у кінематограф.

64-річний Джим Керрі зіграв весілля після обіцянки ніколи не одружуватися: що відомо про кохану ''короля комедії'', яка змусила його передумати

Обраниця Джима Керрі попозувала перед фотографами у лютому, стоячи праворуч біля зірки

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Тоді під час своєї промови Керрі окремо подякував коханій, назвавши її своєю "чудовою супутницею", повідомляє Hello!.

"Дякую моїй чудовій родині, моїй доньці Джейн та моєму онуку Джексону. Я люблю вас зараз і назавжди. Дякую моїй чудовій супутниці, Мін А. Я люблю тебе, Мін А", – сказав актор.

Про кохану актора відомо небагато. Мін А, яку також називають Мінзі, пов'язують з акторською та мистецькою діяльністю в Лос-Анджелесі. Уперше її помітили поруч із Керрі у 2022 році, коли вони разом виходили з благодійного комедійного шоу Джадда Апатоу в Лос-Анджелесі. Тоді стосунки пари не були публічними.

Варто зазначити, що у 2014 році, вже після двох шлюбів, Джим Керрі заявляв в інтерв'ю Говарду Стерну, що не планує знову йти до вівтаря.

64-річний Джим Керрі зіграв весілля після обіцянки ніколи не одружуватися: що відомо про кохану ''короля комедії'', яка змусила його передумати

Джим Керрі не планував знову одружуватися

"Я просто не бачу в цьому необхідності. Не можу сказати, що знаю, як би я почувався, якби зустрів когось, хто відрубав би мені голову. Не можу встановлювати жорстких і остаточних правил щодо майбутнього. Але добровільно я б на таке не пішов", – говорив Керрі.

Раніше актор був одружений із Мелісою Вомер, з якою виховує доньку Джейн. Їхній шлюб тривав із 1987 до 1995 року. У 1996-му Керрі одружився з акторкою Лорен Голлі, його партнеркою по фільму "Тупий і ще тупіший", однак їхній шлюб розпався менш ніж за рік.

До шлюбу з Мін А зірка також мав кілька романів з акторками, але до заручин і одруження не дійшло. 

Раніше OBOZ.UA писав, що Джим Керрі, якого не бачили сім місяців, повернувся до "нормального" вигляду та поклав край чуткам про двійника.

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