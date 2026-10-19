59-річний Філіп Кіркоров уже спланував власну смерть: путініст Басков його тонко підколов. Відео

Російський співак-путінст Філіп Кіркоров зізнався, якою уявляє свою смерть, і навіть озвучив головну умову – вона має настати в глибокій старості та абсолютній розкоші. Відвертість 59-річного артиста стала приводом для жарту його колеги-блазеня Кремля Миколи Баскова. Той заявив, що мріє на власні очі побачити здійснення цього бажання.

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Цим діалогом виконавці поділилися під час концерту з нагоди дня народження Баскова. Він пригадав розмову з Кіркоровим, яка відбулася між ними.

"Моє найзаповітніше бажання – померти в старості й у розкоші. А потім я запитую Миколу: "А яке у тебе найзаповітніше бажання?" – сказав Кіркоров.

Відповідь Баскова виявилася короткою, але красномовною. "Це побачити", – заявив путініст, викликавши сміх присутніх.

Утім, сам Кіркоров дійсно живе за крок до смерті. У квітні 2025 року співак ледь не поплатився за виступ із піротехнікою: під час концерту в Санкт-Петербурзі на ньому загорівся піджак. Артист отримав опіки, а згодом у нього виникли серйозні ускладнення, зокрема некроз шкіри та запалення суглобів.

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Ситуацію ускладнило те, що рани Кіркорова надзвичайно довго не загоювалися. Після обстежень російські медіа повідомили, що путіністу діагностували цукровий діабет другого типу. За їхніми даними, тепер співак потребує постійного лікування та щоденних ін'єкцій інсуліну.

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