Американська співачка й акторка Дженніфер Лопес продемонструвала на публіці один із найвідвертіших своїх образів: для появи на радіошоу в Нью-Йорку (США) вона обрала прозоре боді, крізь яке було видно білизну, та колготки в тон. Незвичне вбрання зірки нагадало користувачам мережі епатажний стиль Б'янки Цензорі – дружини скандального репера Каньє Веста, яка регулярно з'являється на публіці в напівоголених образах.

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57-річна Лопес прийшла у цьому образі на шоу Front Row радіостанції SiriusXM. Як пишуть у Twasl News Network, Лопес обрала комплект із весняної колекції Marc Jacobs 2027 року, побудований на поєднанні прозорих тканин, насичених кольорів і масивних аксесуарів.

Основою образу стало зелено-сливове боді із сітки. Під напівпрозорим матеріалом можна було розгледіти нюдовий бюстгальтер та трусики з високою посадкою. Співачка доповнила його бордовими прозорими колготками, через які образ здавався ще сміливішим.

Зверху артистка накинула приталений коричневий жакет із бронзово-мідною окантовкою вздовж лацканів, манжетів і подолу.

Образ завершували туфлі-слінгбеки насиченого пурпурного кольору, бірюзовий клатч і пояс із кількома ланцюжками. Волосся Лопес залишила розпущеним і випрямила, зробивши проділ посередині, а в макіяжі віддала перевагу теплим відтінкам.

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У коментарях до фотографій в Instagram SiriusXM користувачі звернули увагу на схожість вбрання співачки з гардеробом Б'янки Цензорі. Дружина Каньє Веста давно відома любов'ю до максимально відкритого одягу, зокрема прозорих боді, обтиснулих комбінезонів і моделей, які практично не приховують білизну.

Цензорі, до слова, стала однією з найвпізнаваніших представниць такої оголеності після появи на церемонії "Греммі" 2025 року в майже повністю прозорому вбранні. Тоді її вихід спричинив неабиякий резонанс, а увагу до образу привернули навіть за межами модної індустрії.

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