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56-річна Ірина Білик, якій приписували роман із молодим коханцем, заінтригувала заявою про майбутнє весілля

Анастасія КакунАнастасія Какун
Time to read2 хв
924
56-річна Ірина Білик, якій приписували роман із молодим коханцем, заінтригувала заявою про майбутнє весілля
Ірина Білик зробила інтригуючу заяву про своє майбутнє весілля. Джерело: facebook.com/bilyk.iryna

Народна артистка України Ірина Білик, особисте життя якої неодноразово опинялося в центрі уваги громадськості, зокрема, через припущення про роман із молодим коханцем, зробила несподівану заяву про своє майбутнє весілля. 56-річна зірка налаштована знову пов'язати себе узами шлюбу, щоправда, зробити важливий крок буде готова лише після закінчення війни.

У мирній Україні виконавиця хоче влаштувати розкішну церемонію. Інтригуючу заяву вона зробила в коментарі для BLIK.ua.

56-річна Ірина Білик, якій приписували роман із молодим коханцем, заінтригувала заявою про майбутнє весілля

Ірина Білик заявила, що мріє ще раз вийти заміж. Джерело: instagram.com/bilyk_iryna

"Я мрію ще вийти заміж. Хочу красиве весілля, коли буде вже мир в Україні. Обов'язково я хочу великий концерт на площі. І люди просто могли б святкувати дійсно наш мирний перший день", – сказала знаменитість.

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Несподіваними планами на майбутнє Ірина Білик поділилася приблизно через пів року після того, як Оля Цибульська натякнула на те, що вона закрутила роман із молодшим чоловіком. Тоді артистка розповідала, що планувала влаштувати під час свого концерту конкурс на "наймолодшого коханця" серед шанувальниць. Цибульська звернулася до Білик із проханням не брати участі у змаганні, мовляв, точно переможе.

56-річна Ірина Білик, якій приписували роман із молодим коханцем, заінтригувала заявою про майбутнє весілля

Артистці приписували роман із молодшим чоловіком. Джерело: instagram.com/bilyk_iryna

Згодом і сама народна артистка досить неоднозначно висловилася про свої сердечні справи в рамках шоу "Вгадай мелодію". Коли ведучий проєкту попросив Білик сказати, куди вона направить грошовий приз у разі перемоги, зірка несподівано згадала про колишнього обранця, танцівника Дмитра Дікусара, який служить в ЗСУ.

"Ти знаєш, у мене частіше запитують про моїх коханих, тому я хочу перерахувати всі гроші підрозділу, в якому служить Дмитро Дікусар", – промовила співачка.

Зауважимо, що Ірина Білик мала декілька бурхливих історій кохання, однак офіційно укладала шлюб лише один раз. Першим чоловіком, який підкорив серце співачки, став продюсер Юрій Нікітін. Вони були разом протягом восьми років, проте зрештою розійшлися через різні плани на майбутнє. Пізніше Ірина Білик закрутила роман із манекенником Андрієм Оверчуком, від якого народила сина Гліба, потім – хореографом Дмитром Коляденком, а пізніше – Дмитром Дікусаром.

56-річна Ірина Білик, якій приписували роман із молодим коханцем, заінтригувала заявою про майбутнє весілля

Зірка мала бурхливе особисте життя. Джерело: instagram.com/bilyk_iryna

У 2015 році зірка пов'язала себе узами шлюбу з фотографом Асланом Ахмадовим. Тривалий час вони приховували важливу подію від публіки, допоки не стали батьками сина Табріза. У 2021-му кохання Білик та Ахмадова дало тріщину, тож вони розлучилися.

Раніше OBOZ.UA писав, що Дмитро Коляденко розповів, як повернув Ірині Білик гроші, які не віддавав 12 років.

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