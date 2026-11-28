Українська співачка Камалія відверто прокоментувала своє різке схуднення. Вона поділилася, що за досить нетривалий період втратила 10 кілограмів, однак за цим стоїть досить неприємна історія – боротьба з хворобою кишківника. 49-річна зірка змушена дотримуватися досить жорстких обмежень у харчуванні, через що цифра на її вагах знизилася до 59.

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Про це Камалія розповіла в коментарі для проєкту "Ранок у великому місті". Заслужена артистка України підкреслила, що проблеми зі здоров'ям досить часто ставали причиною коливань її ваги. Виконавиця набрала кілограми під час боротьби з раком грудей, а тепер схудла через іншу недугу.

"Мінус 10 кг. Для цього треба захворіти. Спочатку я захворіла на онкологію. Набрала після операції, променевої та хіміотерапії. Цього року в червні в реанімації, коли підтвердили ще один серйозний діагноз кишківника, мені сказали, що того не можна й цього. Мені легше сказати, що мені можна", – зауважила артистка.

Камалія однозначно відкинула будь-які припущення про те, що втратила вагу завдяки ін'єкціям для схуднення. За словами знаменитості, єдині препарати, які вона приймає, – це ліки для кишківника.

До речі, зупинятися на досягнутому результаті схуднення вона не планує: "Я б хотіла влізти в ті сукні, що були на "Місіс Світу". Зараз я важу 59 кг. Ну, десь 53 було б класно".

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Зауважимо, що Камалія здобула титул "Місіс Світу" у 2008 році. Як розповідала артистка, у той період вона важила 46 кілограмів при зрості 174 сантиметри.

Раніше OBOZ.UA розповів, що Камалія заявила про нові погрози від колишнього-тирана Михайла Стефанішина, який її жорстоко бив.

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