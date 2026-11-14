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42-річна Авріл Лавін вперше стала мамою: що відомо про бурхливе особисте життя попікони 200-х, яка заінтригувала "загадковим" партнером

Анастасія КакунАнастасія Какун
Time to read2 хв
609
42-річна Авріл Лавін вперше стала мамою: що відомо про бурхливе особисте життя попікони 200-х, яка заінтригувала "загадковим" партнером
Авріл Лавін оголосила про поповнення у сім'ї. Джерело: instagram.com/avrillavigne

Канадська співачка Авріл Лавін, яка була однією з найвідоміших зірок попмузики 200-х, повідомила про поповнення в родині. 42-річна виконавиця стала мамою дівчинки.

Радісною новиною артистка поділилася на особистій сторінці в Instagram. Вона показала серію зворушливих чорно-білих фото, на одному з яких постала перед камерою з первістком, ніжно притиснувши його до грудей.

"Наша мініпринцеса з'явилася на світ", – написала знаменитість.

42-річна Авріл Лавін вперше стала мамою: що відомо про бурхливе особисте життя попікони 200-х, яка заінтригувала ''загадковим'' партнером

Авріл Лавін стала мамою донечки. Джерело: instagram.com/avrillavigne

Жодної інформацію про батька маленької донечки Авріл Лавін не розкрила. Співачка лише дала зрозуміти, що її серце не вільне, поширивши кадр, де разом із "загадковим" партнером тримає руку дівчинки.

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42-річна Авріл Лавін вперше стала мамою: що відомо про бурхливе особисте життя попікони 200-х, яка заінтригувала ''загадковим'' партнером

Зірка приховує свого партнера від публіки. Джерело: instagram.com/avrillavigne

Що відомо про особисте життя попікони 200-х

Зараз Авріл Лавін повністю уникає обговорення своїх стосунків у публічному просторі, тоді як раніше не намагалася приховувати своїх обранців він аудиторії. Один зі своїх перших серйозних романів артистка закрутила з вокалістом поп-панк гурту Sum 41 Дериком Віблі. Виконавець зробив Авріл Лавін пропозицію руки та серця в 2005 році, а весілля вони зіграли влітку 2006-го. Їхня подружнє життя тривало три роки, після чого співачка подала на розлучення, посилаючись на "непримиренні розбіжності".

"Ми з Дериком були разом 6 з половиною років. Ми дружимо з тих пір, як мені було 17, почали зустрічатися, коли мені було 19, а одружилися, коли мені було 21. Я вдячна за час, який ми провели разом, і я вдячна та щаслива, що наша дружба збереглася. Я захоплююся Деріком і дуже поважаю його", – говорила зірка.

42-річна Авріл Лавін вперше стала мамою: що відомо про бурхливе особисте життя попікони 200-х, яка заінтригувала ''загадковим'' партнером

Авріл Лавін вийшла заміж за Дерика Віблі в 2006 році

Через кілька місяців після розриву Авріл Лавін змогла впустити в своє серце зірку реаліті-шоу Броді Дженнера. Їхній роман тривав близько двох років та завершився у 2012-му без гучних сварок чи ворожнечі.

Пізніше попікона почала будувати стосунки з лідером гурту Nickelback Чадом Крюгером. Між артистами спалахнула іскра після того, як вони близько пів року разом працювали над музичним альбомом. У серпні 2012-го Чад Крюгер освідчився Авріл Лавін із діамантовою каблучкою вагою 13 каратів. Пара уклала шлюб 1 липня 2013 року, а вже у 2015-му оголосила про розлучення.

42-річна Авріл Лавін вперше стала мамою: що відомо про бурхливе особисте життя попікони 200-х, яка заінтригувала ''загадковим'' партнером

Зірка прожила в шлюбі з Чадом Крюгером два роки. Джерело: instagram.com/avrilitalylavigne

У 2018 році з'явилася інформація, що Авріл Лавін закрутила роман із мільярдером Філліпом Сарофімом. Вони кілька разів з'являлися разом на публіці, але, за повідомленнями інсайдерів, розійшлися вже у 2019-му.

У 2021 році почала бурхливо розвиватися історія кохання Авріл Лавін із колегою по цеху Mod Sun. Співачка завжди захопливо відгукувалася про свого обранця, наголошуючи, що він "робить кожен її день кращим". Артисти заручилися у 2022-му, проте щасливого фіналу їхні стосунки не отримали. Через рік вони вирішили піти різними життєвими шляхами.

42-річна Авріл Лавін вперше стала мамою: що відомо про бурхливе особисте життя попікони 200-х, яка заінтригувала ''загадковим'' партнером

Авріл Лавін і Mod Sun розірвали заручини

Пізніше з'явилися чутки, що серце Авріл Лавін підкорив репер Tyga. Виконавці ніколи прямо не підтверджували свій роман, однак їх неодноразово помічали разом на публіці, ба більше, одного разу на камеру навіть потрапив момент їхнього поцілунку. За даними джерел, пара розійшлася восени 2023 року. Після цього роману Авріл Лавін вирішила тримати особисте життя за сімома замками.

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