Член законодавчих зборів найбіднішого штату Індії Біхар – Анант Сінгх – влаштував пишне весілля для своєї доньки Шивангі Сінгх та її коханого Рішікеша Кумара, що вражало своїми масштабами. На церемонії були присутні близько 400 тисяч гостей, тож вулиці села Надава, де відбулося гуляння, фактично "паралізувало" через натовпи людей та потік машин.

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Святкування розгорнулося на території площею 2,5 гектара, а до організації бенкету залучили команду з 500 кухарів. Про розкішне весілля розповіло The Guardian.

Центральною локацією церемонії був родинний маєток Ананта Сінгха. Політик особливу увагу зосередив на прийомі VIP-гостей, адже облаштував на території Надави шість тимчасових вертолітних майданчиків, куди вони могли без перешкод прилетіти з різних куточків Індії.

А от на автомобілі дістатися до місця проведення весілля було не так легко. Через величезні затори на дорогах одному з гостей навіть довелося пересісти на трактор і проїхатися навколишніми полями.

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Повідомляється, що для приготування традиційних страв, як от кебабів та карі, було використано тонну баранячого м'яса. Окрім того, гостей пригощали 500 тисячами місцевих солодощів. Люди, які прийшли подивитися на церемонію, не відмовляли собі в частуваннях, тож у певний момент весілля почало нагадувати ярмарок.

Місцеві мешканці вилазили на дерева, аби краще роздивитися церемонію, зокрема, вони перебували в очікування обіцяної "родзинки" святкування – кінних перегонів. До дійства планували долучити 52 тварини, проте в останній момент все довелося скасувати через хаос навколо.

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Самі ж наречені та люди з їхнього оточення перебували на відстані від всієї метушні. Шивангі Сінгх і Рішікеш Кумар, одягнені в традиційні індійські образи, насолоджувалися важливим днем на завчасно підготованій затишній локації.

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Анант Сінгх зробив своєму зятю кілька дороговартісних подарунків. За повідомленнями, Рішікеш Кумар отримав автомобіль за 23 мільйони рупій (11 143 729 грн), а також золото й срібло.

Варто зауважити, що Анант Сінгх є досить суперечливою постаттю. Проти політика, якого п'ять разів обирали до законодавчих зборів штату, досі розглядають 28 кримінальних справ, зокрема, щодо вбивства, замаху на вбивство, вимагання та викрадення людей. Будь-які звинувачення у свій бік він заперечує.

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