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22-річна дочка Моніки Беллуччі вийшла в світ у "подертій" сукні від кутюр. Фото

Катерина Галущенко
Катерина Галущенко
Time to read2 хв
icon 2,0 т.
22-річна дочка Моніки Беллуччі вийшла в світ у "подертій" сукні від кутюр. Фото
Дочка Моніки Беллуччі вийшла в світ у "подертій" сукні

22-річна модель Дева Кассель з'явилася на прем'єрі фільму "Привид опери" в Парижі (Франція) в незвичайній чорній сукні з розривами в зоні декольте. Дочка італійської зірки Моніки Беллуччі та французького актора Венсана Касселя обрала для світського виходу вбрання від британського дизайнера Крістіана Коуена.

У стрічці "Привид опери" Дева Кассель виконує головну роль, тому її вихід на цьому заході був особливим. Сама сукня моделі була відсилкою до фільму, адже рвані чорні смуги на вбранні нагадують павутину, яка є ледь не головним атрибутом історій про містику, привидів та паранормальні явища.

22-річна дочка Моніки Беллуччі вийшла в світ у ''подертій'' сукні від кутюр. Фото

Образ Дева Кассель

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Окрім цього сукня Деви мала кутюрну драпіровку та ажурні деталі. Як повідомляє Cosmopolitan, вбрання було представлене в колекції весна-літо 2026 року модельєра Крістіана Коуена.

Образ вона завершила чорним взуттям з відкритим мисом та маленькими стриманими сережками. Волосся модель зачесала набік, а в макіяжі зробила ставку на нюдові відтінки та блискітки.

Дева Кассель не вперше грає роль у кіно. Серед її робіт: участь у серіалі "Гепард" та фільмах "Нуль нашої ери: Народження Христа" і "Прекрасне літо".

22-річна дочка Моніки Беллуччі вийшла в світ у ''подертій'' сукні від кутюр. Фото

Сукня Деви мала кутюрну драпіровку та ажурні деталі

Паралельно дівчина розвиває кар'єру моделі. Вона є амбасадоркою Cartier і Dior, а також раніше брала участь у показах жіночих колекцій Alta Moda.

Раніше OBOZ.UA розповідав, якою виросла інша донька-"копія" Моніки Беллуччі, яку все дитинство ховали від папараці. Леоні також пішла у модельну справу.

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