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17 тис. грн штрафу не допомогли: легендарний театр "Маски" з Одеси знову втрапив у мовний скандал

Катерина Галущенко
Катерина Галущенко
Time to read2 хв
icon 2,8 т.
17 тис. грн штрафу не допомогли: легендарний театр "Маски" з Одеси знову втрапив у мовний скандал
Театр "Маски" з Одеси знову втрапив у мовний скандал

Одеська комік-трупа "Маски" знову порушила мовне законодавство. Щодо театру склали протокол за повторне протягом року недотримання вимог статті 23 Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної". Цього разу підставою стала скарга на квиток на виставу, оформлений російською мовою.

Про це повідомила представниця Уповноваженого із захисту державної мови на півдні України Анна Неруш у Facebook. За її словами, до Секретаріату Уповноваженого надійшла скарга, до якої додали копію квитка на виставу комік-трупи "Маски". Ба більше, саму виставу вели російською мовою.

17 тис. грн штрафу не допомогли: легендарний театр ''Маски'' з Одеси знову втрапив у мовний скандал

Саму виставу вели російською мовою. Джерело: facebook.com/maskitheater

У театрі під час державного контролю заявили, що надіслана копія нібито не є квитком, а запрошенням на виставу, яке пропонують пільговому населенню. Там також звернули увагу на те, що в документі не зазначено рік, через що, на їхню думку, складно встановити фактичні обставини інциденту.

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Однак ці аргументи не стали підставою для припинення перевірки. Як зазначила Неруш, документ відповідає визначенню поняття "квиток", яке міститься в законодавстві. 

"Реквізити документа, доданого до скарги, відповідають визначенню поняття "квиток", яке міститься в законодавстві. Стаття 23 мовного Закону регламентує українську мову не лише квитків, а й інших інформаційних матеріалів про культурні заходи. Було відібрано пояснення свідка, який зазначив, що наведений квиток придбано ним у 2026 році", – пояснила вона.

17 тис. грн штрафу не допомогли: легендарний театр ''Маски'' з Одеси знову втрапив у мовний скандал

Як зазначила Неруш, документ відповідає визначенню поняття "квиток", яке міститься в законодавстві. Джерело: facebook.com/maskitheater

Для "Масок" це вже не перший випадок, коли театр притягують до відповідальності за порушення мовних норм. У березні 2026 року його керівника вже карали за порушення тієї ж статті Закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної". Тоді причиною стала російськомовна афіша, а сума штрафів сягнула 17 тисяч гривень.

Пізніше, у червні, під час окремої перевірки в театрі також виявили чотири порушення. Йшлося про російську мову в обслуговуванні відвідувачів, продаж російськомовних книжок, дописи в соцмережах та інформаційні вивіски. Частину недоліків тоді "Маски" усунули.

Раніше OBOZ.UA розповідав, що 89-річна Лариса Кадочникова після мовного скандалу вивчила українську та взялася повчати інших акторів.

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