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137-кілограмовий посадовець взяв участь у "Зважених та щасливих" і розповів важку історію, як став батьком-одинаком

Катерина Галущенко
Катерина Галущенко
Time to read2 хв
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137-кілограмовий посадовець взяв участь у "Зважених та щасливих" і розповів важку історію, як став батьком-одинаком
137-кілограмовий посадовець взяв участь у "Зважених та щасливих". Джерело: СТБ

Начальник відділу кадрів Звенигородської міської ради Черкаської області Богдан Лазоренко став учасником 11 сезону шоу "Зважені та щасливі". Чоловік прийшов на проєкт із вагою 137 кг і планує позбутися 57 кг, однак головна причина його рішення схуднути – не цифра на вагах, а 7-річний син Данило, якого він сам виховує вже 4,5 роки.

Як розповіли на сайті СТБ, свого часу чоловік намагався зберегти шлюб, але через проблеми колишньої дружини з алкоголем ситуація лише погіршувалася. Врешті одного разу після повернення з відрядження він застав її нетверезою, а маленького сина – самого та наляканого.

137-кілограмовий посадовець взяв участь у ''Зважених та щасливих'' і розповів важку історію, як став батьком-одинаком

Богдан Лазоренко став учасником 11 сезону шоу "Зважені та щасливі". Джерело: СТБ

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Після цього Богдан Лазоренко забрав Данила до себе, ініціював розлучення, а згодом через суд домігся позбавлення колишньої дружини батьківських прав. Відтоді чоловік самостійно виховує дитину.

Через постійна відповідальність за сина та моральне напруження Богдан Лазоренко почав заїдати стрес і перестав контролювати своє харчування. Вдень він міг майже нічого не їсти, а ввечері – компенсувати це великою кількістю жирної та смаженої їжі.

Ожиріння сильно вплинуло на здоров'я чоловіка. Він почав скаржитися на задишку, біль у серці та суглобах, а також проблеми зі сном. Самостійно перебудувати харчові звички йому виявилося складно.

137-кілограмовий посадовець взяв участь у ''Зважених та щасливих'' і розповів важку історію, як став батьком-одинаком

Богдан Лазоренко з сином. Джерело: facebook.com/lazorenko.bogdan

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