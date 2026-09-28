Марко Сердинський переміг на "Україна має талант"

12-річний Марко Сердинський став переможцем нового сезону шоу "Україна має талант". У фіналі юний вокаліст заспівав пісню Василя Зінкевича "Забудь печаль", яка влітку 2026 відродилася серед молоді і масово звучала у соцмережах, і підкорив глядачів своїм тембром та манерою виконання.

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Фінал проєкту відбувся 27 вересня, а ім'я переможця назвали під час ефіру. За перемогу змагалися десять учасників, а тріумфатора визначили глядачі шляхом голосування у застосунку "Дія". Марко отримав найбільшу підтримку та здобув перемогу в сезоні.

Марко Сердинський заспівав "Забудь печаль"

Для вирішального виступу 12-річний вокаліст обрав пісню Василя Зінкевича "Забудь печаль". Сам Марко розповідав, що особливо любить композиції 70-х та 80-х років, оскільки в них, на його думку, є важливий сенс і особлива мелодійність.

"Мені вони дуже подобаються тим, що в їхніх піснях є сенси, що вони такі милозвучні, їх аж хочеться співати. Мені здається, що пісні Яремчука, Зінкевича і Васюка мають знати всі, бо це наша спадщина", – пояснював юний артист

Після завершення виступу Олена Кравець зізналася, що виступ повернув її до спогадів дитинства та юності.

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"Я просто дивлюся і розумію, що Бог дав дитині великий талант і його треба берегти", – сказав Стас Боклан.

Артем Пивоваров також розповів, що він свого часу дуже хотів почути від Марка саме цю композицію у фіналі. Він також подякував Василю Зінкевичу за творчість і можливість новому поколінню виконувати його пісні.

До фіналу Марко Сердинський пройшов після яскравого виступу на кастингу. Тоді він виконав "Материнську любов" Миколи Мозгового. Номер настільки вразив суддів, що у Артема Пивоварова навіть пробіглися мурахи по шкірі, а після фінальних нот глядачі піднялися зі своїх місць та влаштували юному вокалісту овації.

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Марко Сердинський був фіналістом Нацвідбору на Дитяче Євробачення

Перемога в "Україна має талант" стала для Марка другою великою подією за останні кілька днів. Напередодні, 26 вересня, він брав участь у фіналі Національного відбору на Дитяче Євробачення 2026. Юний вокаліст виконав пісню "Гори" та посів третє місце.

Перемогу в Нацвідборі здобула Еріка Колесніченко з композицією "НЕ колискова". Саме вона представить Україну на Дитячому Євробаченні 2026.

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Раніше OBOZ.UA писав, що 12-річна донька заслуженої артистки зчинила фурор на сцені "Україна має талант" своїм рідкісним "даром".

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