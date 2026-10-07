12-річний переможець ''Україна має талант'' розсекретив, на які дві добрі справи витратить 200 тис. грн і чи отримав уже квартиру в Києві

12-річний виконавець Марко Сердинський розкрив, що поки не отримав свій грошовий приз у розмірі 200 тисяч гривень за перемогу у проєкті "Україна має талант", однак вже спланував, куди його витратить. Кошти вокаліст хоче перерахувати на дві добрі справи: підтримку захисників України та допомогу хлопчику з рідного Івано-Франківська, який страждає на рідкісне генетичне захворювання, що призводить до повної втрати здатності рухатися – м’язову дистрофію Дюшена.

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Про це юний тріумфатор талант-шоу розповів в інтерв'ю Славі Дьоміну. Якщо ж у Марка Сердинського ще залишаться гроші, він хоче порадувати себе невеликою покупкою – грою для PlayStation.

"Я ще нічого не отримав, але вже вирішив, що з ними буду робити. Частину я хочу віддати гурту Sick Solution, який був зі мною в фіналі "Україна має талант", тому що вони служать в "Азові". Ще частину – хлопчику з Івано-Франківська, Данилу Вінтоніву, який хворіє на м'язову дистрофію Дюшена. За іншу частину, може, собі куплю якусь гру. Може FIFA 27, якраз вийшла", – поділився співак.

Ще не отримав Марко Сердинський і Квартиру в Києві, що також є частиною призу за перемогу на шоу "Україна має талант". Як підкреслила мама вокаліста, вони навіть не знають ніяких подробиць про нерухомість, окрім того, що вона розташована в житловому комплексі Sister.

"Ми ще нічого не отримали і щодо квартири також нічого не знаємо. Я так розумію, з нами ще зв'яжуться і повідомлять, коли треба в Київ приїхати, і всі моменти ми вже дізнаємося там. Тільки знаємо те, що було заявлено в самому талант-шоу, що це буде ЖК Sister у Києві. Більше інформації ми не знаємо наразі", – зауважила мама юного артиста.

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Нагадаємо, що фінал проєкту "Україна має талант" відбувся 27 вересня. Марко Сердинський заспівав на сцені трек легендарного Василя Зінкевича "Забудь печаль" та підкорив як глядачів, так і професійне журі своїм унікальним тембром і манерою виконання. Він отримав найбільшу підтримку під час голосування у застосунку "Дія", тож, відповідно, став переможцем шоу.

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