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12-річний переможець "Україна має талант" розсекретив, на які дві добрі справи витратить 200 тис. грн і чи отримав уже квартиру в Києві

Анастасія Какун
Анастасія Какун
Time to read5 хв
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12-річний переможець "Україна має талант" розсекретив, на які дві добрі справи витратить 200 тис. грн і чи отримав уже квартиру в Києві
Марко Сердинський розкрив, куди витратить 200 тис. грн за перемогу на "Україна має талант". Джерело: instagram.com/ukrainegottalent

12-річний виконавець Марко Сердинський розкрив, що поки не отримав свій грошовий приз у розмірі 200 тисяч гривень за перемогу у проєкті "Україна має талант", однак вже спланував, куди його витратить. Кошти вокаліст хоче перерахувати на дві добрі справи: підтримку захисників України та допомогу хлопчику з рідного Івано-Франківська, який страждає на рідкісне генетичне захворювання, що призводить до повної втрати здатності рухатися – м’язову дистрофію Дюшена.

Про це юний тріумфатор талант-шоу розповів в інтерв'ю Славі Дьоміну. Якщо ж у Марка Сердинського ще залишаться гроші, він хоче порадувати себе невеликою покупкою – грою для PlayStation.

"Я ще нічого не отримав, але вже вирішив, що з ними буду робити. Частину я хочу віддати гурту Sick Solution, який був зі мною в фіналі "Україна має талант", тому що вони служать в "Азові". Ще частину – хлопчику з Івано-Франківська, Данилу Вінтоніву, який хворіє на м'язову дистрофію Дюшена. За іншу частину, може, собі куплю якусь гру. Може FIFA 27, якраз вийшла", – поділився співак.

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12-річний переможець ''Україна має талант'' розсекретив, на які дві добрі справи витратить 200 тис. грн і чи отримав уже квартиру в Києві

Марко Сердинський планує віддати 200 тис. грн на добрі справи. Джерело: instagram.com/marko_serdynskyi

Ще не отримав Марко Сердинський і Квартиру в Києві, що також є частиною призу за перемогу на шоу "Україна має талант". Як підкреслила мама вокаліста, вони навіть не знають ніяких подробиць про нерухомість, окрім того, що вона розташована в житловому комплексі Sister.

"Ми ще нічого не отримали і щодо квартири також нічого не знаємо. Я так розумію, з нами ще зв'яжуться і повідомлять, коли треба в Київ приїхати, і всі моменти ми вже дізнаємося там. Тільки знаємо те, що було заявлено в самому талант-шоу, що це буде ЖК Sister у Києві. Більше інформації ми не знаємо наразі", – зауважила мама юного артиста.

12-річний переможець ''Україна має талант'' розсекретив, на які дві добрі справи витратить 200 тис. грн і чи отримав уже квартиру в Києві

Артист ще не отримав приз за перемогу на шоу "Україна має талант". Джерело: stb.ua

Нагадаємо, що фінал проєкту "Україна має талант" відбувся 27 вересня. Марко Сердинський заспівав на сцені трек легендарного Василя Зінкевича "Забудь печаль" та підкорив як глядачів, так і професійне журі своїм унікальним тембром і манерою виконання. Він отримав найбільшу підтримку під час голосування у застосунку "Дія", тож, відповідно, став переможцем шоу.

Раніше OBOZ.UA писав, що переможниця "Україна має талант" Наталія Фаліон відверто висловилася про Оксану Марченко та згадала, як Ігор Кондратюк приїздив до неї в село.

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