11-річна донька Панеттьєрі з'явилася на слуханні щодо спадщини акторки: яке рішення ухвалив суд та чому Кличко виплатить борг екснареченої

У четвер, 8 жовтня, донька американської акторки Гайден Панеттьєрі та її колишнього нареченого, українського боксера Володимира Кличка, вперше з'явилася на засіданні суду округу Лос-Анджелес щодо справи про опіку над спадщиною мами. 11-річна Кая-Євдокія, яка зростала в тіні, разом зі спортсменом доєдналася до слухання через відеозв'язок та певний період провела з увімкненою камерою, аби підтвердити особу і той факт, що перебуває із татом.

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Як повідомляє People, дівчинка почувалася досить спокійно та відповідала на запитання судді тихим голосом. Вона сиділа за столом, одягнена в білу футболку і з зачесаним назад волоссям.

За результатами засідання, суддя Стефані Санторо надала Кличку статус тимчасового опікуна над спадщиною Каї до призначення постійного розпорядника. Це рішення було ухвалене після того, як боксер у вересні подав клопотання до суду із відповідним проханням. Він побоювався, що майном Гайден Панеттьєрі можуть заволодіти сторонні особи, тож наполягав на "негайному" розгляді справи.

Окрім того, днями Володимир Кличко повідомив, що отримав інформацію про те, що речі акторки продала людина, яка не є членом його родини. У ломбарді нібито опинилися коштовності знаменитості, зокрема, ювелірні прикраси. Зважаючи на це, боксер попросив поліцію допомогти з розслідуванням та поверненням майна, наголошуючи, що йдеться про безпосередні фінансові інтереси Каї.

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Однак на цьому намагання спортсмена захистити спадок доньки не закінчилися. 1 жовтня Кличко подав нові документи, де зауважив: ознайомлений із податковою заборгованістю Гайден Панеттьєрі у розмірі 30 тисяч доларів (приблизно 1 343 350 грн). Боксер підкреслив, що з власних коштів погасить борг, адже не хоче, аби через прострочення виплати на майно акторки наклали штрафи чи нарахували "непотрібні відсотки".

Кличко підкреслив, що це завдасть прямої фінансової шкоди 11-річній Каї, яка отримає статки мами в спадок. Пізніше він вимагатиме відшкодування цих коштів.

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Нагадаємо, що Гайден Панеттьєрі померла 16 серпня 2026 року. Акторку знайшли непритомною у власному будинку в Грінвіллі її скандальний колишній бойфренд та його брат. Вони викликали швидку допомогу, але, на жаль, медикам так і не вдалося врятувати знаменитість. Правоохоронці розпочали розслідування трагедії та з'ясували, що Гайден Панеттьєрі померла через токсичний вплив кількох речовин, серед яких фентаніл та алпразолам.

Раніше OBOZ.UA розповів, що найкраща подруга Гайден Панеттьєрі у сльозах розкрила її останнє бажання перед смертю.