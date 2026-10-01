Зінченку винесли вирок у справі про вбивство Фаріон: що він заявив на суді

Шевченківський районний суд Львова призначив В'ячеславу Зінченку довічне позбавлення волі у справі про вбивство Ірини Фаріон. Його визнали винним в умисному вбивстві, пов'язаному з виконанням потерпілою громадського обов'язку та мотивованому національною нетерпимістю, а також у незаконному поводженні з вогнепальною зброєю.

Про це повідомляє OBOZ.UA. Зінченко своєї вини не визнавав, а його остання адвокатка Діана Кара називала справу сфальсифікованою.

В'ячеслав Зінченко під час засідання суду Джерело: Національна поліція України

Під судом зібралися прихильники Фаріон і Зінченка

Перед оголошенням вироку біля Шевченківського районного суду Львова зібралися люди з протилежними позиціями. Одні тримали українські прапори та плакати з вимогами довічного ув'язнення для Зінченка.

Інші присутні виступали на його підтримку та скандували: "Волю В'ячеславу Зінченку".

Перед будівлею суду у Львові зібралися люди з протилежними позиціями щодо обвинуваченого. Одні тримали українські прапори та плакати із закликами призначити Зінченку довічне покарання, інші підтримували його та скандували: "Волю В'ячеславу Зінченку".

Які докази розглядав суд

Під час оголошення вироку суддя навів докази, які, за оцінкою суду, підтверджували причетність Зінченка до злочину.

Судове засідання у справі пр... Джерело: Кримінальна поліція Розгорнути

Зокрема, суд звернув увагу на пошуки адреси Фаріон, зброї та боєприпасів, а також активність обвинуваченого в мережі. За матеріалами справи, через Telegram він отримав номер телефону мовознавиці, дізнався її адресу та шукав графік відключень електроенергії на вулиці Масарика у Львові. Крім того, Зінченко цікавився придбанням зброї та способами її переробки, а згодом купив перероблену зброю за 4 тис. грн.

Засуджений В'ячеслав Зінченк... Джерело: Прокуратура України Розгорнути

Розгляд справи про вбивство Ірини Фаріон Джерело: Прокуратура України

Одним із доказів стала й записка, яку Зінченко написав під час поїздки потягом до Львова напередодні вбивства. У ній він називав себе "санітаром цього суспільства" та писав про намір здійснити задумане.

За даними СБУ, підготовка до вбивства тривала понад чотири місяці. За версією правоохоронців, Зінченко заздалегідь придбав на чорному ринку зброю та боєприпаси, а після приїзду до Львова орендував три квартири поспіль, змінював одяг і маршрути та стежив за пересуваннями Фаріон.

У спецслужбі також зазначили, що після вбивства контррозвідка отримала первинну оперативну інформацію, яка допомогла встановити особу стрільця. Надалі ці дані використали спільно з Національною поліцією для його розшуку та затримання. Під час обшуків у Зінченка вилучили смартфон із матеріалами, які, за даними СБУ, підтверджували підготовку до злочину.

Що просила прокуратура

Під час судових дебатів прокурори наполягали на обвинувальному вироку для Зінченка та довічному позбавленні волі за умисне вбивство. За незаконне поводження з вогнепальною зброєю сторона обвинувачення просила призначити чотири роки ув'язнення, а остаточне покарання визначити за сукупністю кримінальних правопорушень.

Потерпіла сторона також виступала за довічне позбавлення волі.

Захист, зі свого боку, наполягав на невинуватості Зінченка та просив його звільнити. Його адвокатка Діана Кара заявляла про фальсифікацію справи.

17 вересня судові дебати завершилися, після чого колегія суддів пішла до нарадчої кімнати. Зінченко відмовився від останнього слова. Як зазначив під час оголошення вироку суддя, обвинуваченому неодноразово пропонували виступити в дебатах, однак він щоразу відмовлявся, оскільки не мав узгодженої позиції із захисниками.

Як повідомляв OBOZ.UA, напад на Ірину Фаріон стався 19 липня 2024 року у Львові. Невідомий чоловік вистрілив у неї біля будинку та втік. Того ж дня мовознавиця померла в лікарні.

За даними Офісу генерального прокурора, нападник підійшов до Фаріон приблизно на два метри та вистрілив їй у голову. У прокуратурі зазначали, що злочин був пов'язаний із виконанням нею громадського обов'язку та мотивований національною нетерпимістю.

25 липня 2024 року Зінченка затримали в Дніпрі. Наступного дня суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави.

Після вбивства Зінченко намагався переховуватися у Дніпрі. Правоохоронці встановили його особу та затримали за кілька днів після злочину.

Спочатку чоловікові інкримінували умисне вбивство. 26 грудня 2024 року правову кваліфікацію змінили: йому висунули обвинувачення в умисному вбивстві особи у зв'язку з виконанням нею громадського обов'язку, вчиненому з мотивів національної нетерпимості, а також у незаконному поводженні з вогнепальною зброєю.

22 квітня 2026 року під час судового засідання у Львові Зінченко намагався повіситися на власній футболці. Він заявляв, що не причетний до вбивства Фаріон.