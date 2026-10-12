Завдав удару ножем у шию: на Львівщині затримали підозрюваного у нападі на військовослужбовця ТЦК

На Львівщині правоохоронці затримали чоловіка, якого підозрюють у замаху на вбивство військовослужбовця територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Інцидент стався 11 жовтня у Шептицькому під час заходів з оповіщення населення щодо мобілізації.

Після нападу зловмисник утік, а згодом під час затримання поранив поліцейського. Про це повідомила Національна поліція України.

Подія сталася близько 16:20 на вулиці Тарнавського. Під час перевірки військово-облікових документів чоловік напав на 43-річного військовослужбовця ТЦК, який є учасником бойових дій, і вдарив його ножем у шию.

Зброя. Джерело: Національна поліція України.

Після цього нападник залишив місце події. Інші учасники групи оповіщення надали пораненому домедичну допомогу та викликали медиків.

Правоохоронці провели оперативно-розшукові заходи та затримали підозрюваного за силової підтримки групи оперативного реагування. Ним виявився 47-річний місцевий житель.

Процес затримання. Джерело: Національна поліція України.

Під час затримання чоловік активно чинив опір і застосував пневматичний пістолет. Унаслідок цього тілесні ушкодження отримав 40-річний оперативник поліції.

Місце події. Джерело: Національна поліція України.

Слідчі повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 15, п. 8 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України – замах на умисне вбивство особи у зв’язку з виконанням нею службового або громадського обов’язку, а також за ч. 2 ст. 345 КК України – погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що в Луцьку близько 30 цивільних вчинили напад на працівників ТЦК та поліції після перевірки документів на одному з блокпостів. Унаслідок конфлікту двоє військовослужбовців отримали тілесні ушкодження, а службовий автомобіль ТЦК суттєво пошкодили.

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