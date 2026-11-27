Засновник "Єви" та "Варуса" Шостак підігрує Фрідману у спробі заволодіння IDS, – Грищенко

Якщо внаслідок націоналізації активів IDS Ukraine грузинські акціонери втратять свої частки, Україна може зіткнутися з вимогами про компенсацію. Виплати за такими позовами можуть перевищити суму, яку держава отримає від продажу активів групи, до якої входить виробник "Моршинської". Про це заявив ветеран російсько-української війни та громадський діяч Олексій Грищенко.

Вищий антикорупційний суд розглядає позов Міністерства юстиції про стягнення в дохід держави підсанкційних активів групи IDS Ukraine. Грищенко вважає, що запропонована Мін’юстом модель є дивною і зачепає частки грузинських інвесторів, які не потрапили під санкції. Він закликав міністерство пояснити, чи оцінювало воно можливі виплати та як вони співвідносяться з очікуваними надходженнями від продажу активів, стверджуючи, що компенсовувати вартість акцій доведеться за ринковою ціною, а продавати актив – згідно з реаліями воєнного часу.

"І чи може цей рахунок виявитися більшим за те, що держава отримає від продажу "Моршинської"?" – риторично запитав Грищенко.

У сюжеті 5 каналу адвокат юридичного бюро "Пріорітас" Нікіта Спасібухов заявив, що грузинська родина володіє 34% активів. За його оцінкою, якщо стягнення пошириться на цю частку, "Україна повинна буде компенсувати такі втрати інвесторам". "Пріорітас" переміг у конкурсі АРМА на управління арештованими корпоративними правами групи.

Грищенко вважає, що блокування передачі активів новому управителю вигідне підсанкційному російському бізнесмену Михайлу Фрідману. Серед тих, хто, на думку ветерана, підіграє Фрідману в Україні, він назвав Руслана Шостака, співвласника мереж EVA та VARUS. Грищенко припустив, що пов’язані з Фрідманом структури можуть у майбутньому спробувати придбати активи за заниженою ціною, зокрема за участі Шостака. Допис Грищенка у Facebook⁠

На підтвердження своєї оцінки ветеран навів хронологію конкурсу та судових заборон. Компанія "Альянс Д", яку Грищенко пов’язує із Шостаком, брала участь у конкурсі АРМА, в якому переміг "Пріорітас". Згодом м’ясокомбінат "Ювілейний", який ветеран також пов’язує із Шостаком, оскаржив результати конкурсу й домігся тимчасової заборони на укладення договору. У листопаді Київський окружний адміністративний суд заблокував підписання договору за заявою іншого учасника спору – кіпрського акціонера групи International Distribution Systems Limited.

За словами Грищенка, через блокування передачі активів бюджет втрачає потенційні надходження від управління. Якщо ж після стягнення активів держава продасть їх дешевше, ніж їй доведеться виплатити за можливими позовами інвесторів, різницю, за оцінкою ветерана, покриють платники податків. "У покупця буде знижка. У нас – рахунок", – написав він.