Закликав ударити по Україні ядерною зброєю: за матеріалами СБУ судитимуть режисера "Бандитського Петербурга". Фото

Служба безпеки України завершила досудове розслідування щодо російського режисера, сценариста та колишнього депутата Держдуми РФ Володимира Бортка, який заперечує українську державність, публічно закликає до продовження війни, та до застосування проти України тактичної ядерної зброї. Обвинувальний акт щодо нього вже скерували до суду

Про це повідомили Служба безпеки України та Офіс Генерального прокурора. За даними слідства, Бортко систематично використовував свою публічність і багатомільйонну аудиторію російських телеканалів та інтернет-ресурсів для поширення кремлівської пропаганди.

Закликав до ядерного удару та захоплення Києва

Під час розслідування співробітники СБУ задокументували численні епізоди публічних виступів Бортка у 2017–2026 роках.

Так, в ефірі радіо "Комсомольська правда" він закликав завдати ядерного удару по Україні. Крім того, режисер агітував захопити Київ, а після цього – всю територію України.

За даними слідства, Бортко також підтримував продовження війни в Україні для досягнення заявлених Кремлем цілей.

Слідство встановило, що своїми публічними виступами він не лише виправдовував російську агресію, а й заперечував українську державність та суверенітет.

Справу режисера серіалу "Бан... Джерело: СБУ Розгорнути

Від кіно до кремлівської пропаганди

Володимир Бортко відомий у Росії як режисер і сценарист. Серед його робіт – фільми та серіали "Собаче серце", "Ідіот", "Майстер і Маргарита", "Тарас Бульба", "Бандитський Петербург" та "Вулиці розбитих ліхтарів".

Кінематографічну діяльність він поєднував із політикою та відкритою підтримкою кремлівського режиму. Бортко був депутатом Державної Думи РФ, а згодом використовував публічність і медійні майданчики для поширення пропаганди.

За що судитимуть Бортка

Дії російського режисера кваліфіковано за двома статтями Кримінального кодексу України:

ст. 436 КК України – пропаганда війни;

ч. 3 ст. 436-2 КК України – повторне виготовлення та поширення через засоби масової інформації матеріалів, у яких виправдовується, визнається правомірною або заперечується збройна агресія РФ проти України.

Бортку загрожує до восьми ро... Джерело: Прокуратура України Розгорнути

За даними СБУ, Бортку загрожує до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Раніше йому вже повідомили про підозру. Водночас сам Бортко перебуває на території Росії, тому українські правоохоронці проводять комплексні заходи для притягнення його до відповідальності.

Обвинувальний акт у справі вже скеровано до суду.

Як повідомляв OBOZ.UA, СБУ заочно повідомила про підозру російському актору та зірці серіалу "Кадети" Борису Корчевнікову, який відверто закликав до знищення українців. 42-річний артист неодноразово виправдовував воєнні злочини армії РФ, а також незаконно їздив на тимчасово окуповані території нашої держави.