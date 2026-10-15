Йшов по центральній вулиці і стріляв у перехожих: на Закарпатті затримали екссвященника УПЦ МП, який застрелив двох людей. Фото

На головній вулиці селища Вишково Хустського району на Закарпатті у четвер, 15 жовтня, близько 16:00 сталася стрілянина – по вулиці йшов чоловік зі зброєю і стріляв у перехожих. Через це загинули дві людини, ще троє потерпілих опинилися у лікарні. Наразі стрільця затримано.

Про це розповіли в поліції Закарпаття. А в обласній прокуратурі уточнили: стрільцем виявися місцевий 45-річний священнослужитель УПЦ МП.

Стрілянина в Вишково

За даними правоохоронців, зловмисник здійснив кілька пострілів.

"Унаслідок стрілянини двоє чоловіків загинули, ще одна жінка отримала поранення, але загальна кількість травмованих уточнюється", – зазначили в поліції.

В прокуратурі уточнили, що загинули 62- та 64-річні місцеві мешканці. Поранення отримали не один, а троє перехожих, наразі потерпілі в лікарні, їм надається медична допомога.

На Закарпатті затримали люди... Джерело: НПУ Розгорнути

Для розшуку та затримання озброєного чоловіка на території району було введено спеціальну поліцейську операцію "Грім". За лічені хвилини правоохоронці розшукали та затримали стрільця.

"Ним виявився 45-річний місцевий житель, священнослужитель УПЦ Московського патріархату. З затриманим проводяться невідкладні слідчі дії", – доповіли в прокуратурі.

Злочинцем виявився священник УПЦ МП. Джерело: Облпрокуратура Закрапаття

Вже надана правова кваліфікація діям "священника" – кримінальне провадження ведеться за ч.2 ст.15 та ч.2 ст.115 Кримінального Кодексу України. Це закінчений замах на кримінальне правопорушення та умисне вбивство за наявності обтяжуючих обставин відповідно. За останньою злочинцю загрожує як мінімум 10 років, або довічне позбавлення волі.

Інші злочини

Як повідомляв OBOZ.UA, це далеко не перший випадок, коли "священники" Московського патріархату виявляються звичайними злодіями. Нагадаємо наприклад, що вже винесено вирок протоієрею Покровської єпархії УПЦ МП – останній, за даними слідства, передавав ФСБ координати українських військових на Донеччині. Зрадник допомагав російським окупантам завдавати ударів по укріпленнях і позиціях Сил оборони на Новопавлівському напрямку, за що отримав 15 років ув'язнення з конфіскацією майна.

А 13 жовтня стрілянина сталася у Харківській області – там зловмисник відкрив вогонь з автоматичної зброї в бік військовослужбовців. В результаті інциденту загинули п’ятеро українських захисників. Загалом стрілянина там тривала протягом двох годин. Наразі встановлюється, чи міг стрілець бути причетним до диверсійно-розвідувальної групи російських загарбників.