Їхали до Словаччини: на Закарпатті прикордонники виявили контрабандні сигарети у вантажному потязі. Фото

У одному з вагонів виявили 4...

На Закарпатті під час перевірки вантажного потяга, який прямував до Словаччини, прикордонники виявили 4000 пачок сигарет без марок акцизного податку України. Вантаж перевіряли на пункті пропуску "Павлово".

Про це повідомила Державна прикордонна служба України в офіційному Telegram-каналі. До огляду залучили прикордонників Чопського загону та оперативних співробітників.

Потяг сполученням "Ужгород – Матьовце" перевозив 45 вагонів залізорудних котунів. Сигарети, приховані від контролю, знайшли під час перевірки одного з вагонів.

Прикордонники виявили 4000 п... Джерело: ДПСУ Розгорнути

У потязі, що прямував до Сло... Джерело: ДПСУ Розгорнути

Огляд потяга триває. Прикордонники встановлюють усі обставини правопорушення.

Сигарети перевозили у вагона... Джерело: ДПСУ Розгорнути

Сигарети приховали у вантажі... Джерело: ДПСУ Розгорнути

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що на Одещині прикордонники зупинили вантажівку, у причепі якої серед палетів із молоком сховалися десятеро чоловіків. Вони намагалися незаконно потрапити до Молдови, заплативши за переправлення від $3 тис. до $15 тис. кожен.

Також OBOZ.UA писав, що на Буковині прикордонники виявили 1400 упаковок іноземних вітамінів, захованих у підлозі автомобіля. Товар намагалися незаконно ввезти через пункт пропуску "Порубне", а його попередню вартість оцінили у 1,4 млн грн.