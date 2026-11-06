"Я офігів": Клименко прокоментував згадку про себе на плівках "Карфагена"

Ані фігуранти справи "Карфаген", ані їх поплічники чи представники, ніколи не виходили з будь-якими пропозиціями на колишнього міністра внутрішніх справ, нині секретаря Ради національної безпеки і оборони Ігоря Клименко. Також в оточенні секретаря РНБО і раніше не було, і зараз немає людей, які могли б на нього тиснути.

Про це розповів сам Ігор Клименко, коментуючи згадку свого прізвища на плівках "Карфагена". За його словами, Клименко "офігів", коли почув своє прізвище на оприлюднених записах.

Тиск на Клименко

Загалом колишній очільник МВС вважає "нормальним", що в злочинному угрупованні обговорювали можливість тиску на міністрів.

"Що стосується згадки міністра внутрішніх справ і міністра охорони здоров’я, можу сказати, що це було в них нормально. Трьоп між двома кримінальниками, якщо можна таким словом сказати, вибачте за сленг. Вони так між собою обговорювали шляхи розв’язання проблеми. А ми для них були реальною проблемою", – вважає Клименко.

На запитання, чи стало для нього несподіванкою почути своє прізвище на оприлюднених записах, ексглава МВС відповів: "Я офігів, чесно". Він наголосив, що до нього ніхто ніколи не підходив.

"Я не знаю, про кого йде мова взагалі, тому що немає таких, які на мене могли тиснути. Ба більше, у близькому оточенні і навіть у дальньому оточенні людей, які могли б на мене повпливати, не було", – розповів секретар РНБО.

Проте тиск на міністра таки намагалися створити. Для впливу на главу МВС була запущена низка Telegram-каналів, через які поширювали фейки та "інформаційні бомби", щоб потім на цьому тлі "сторгуватися". Частиною цієї ж кампанії з дискредитації були й масові графіті із закликами звільнити Клименка, які з’явилися у квітні замість "реклами" наркотиків.

Про що мова

4 листопада НАБУ повідомило про викриття в межах операції "Карфаген" нової злочинної організації, до якої входять високопосадовці правоохоронних органів. Ідеться про "кришування" незаконних бізнесів, сплановані напади та викрадення людей.

За даними слідства, до злочинної діяльності були залучені чинні високопосадовці СБУ, Офісу генпрокурора, Нацполіції та представники кримінального середовища. Засновником і керівником групи названо Андрія Осіпова, якого на плівках називають "Кримінал".

У новому розслідуванні НАБУ також згадується громадянин Росії "Мексиканець", засновник та керівник транснаціонального наркокартелю "Хімпром", хазяїн мережі магазинів U420, яка продавала наркотики.

Саме "Мексиканець" і пропонував "Криміналу" знайти змогу підкупити міністра МВС.