Вилучили понад 8 т. товару: на Сумщині прикордонники викрили незаконний тютюновий бізнес. Фото

На Сумщині прикордонники викрили незаконне тютюнове виробництво, яке організувала 35-річна жителька Прилуцького району Чернігівської області. Під час обшуків правоохоронці вилучили понад 8 тонн тютюну та обладнання для його переробки. Жінці повідомили про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України.

Про викриття підпільного бізнесу повідомила Державна прикордонна служба України. Оперативники 5-го прикордонного загону працювали спільно зі слідчими поліції. За даними ДПСУ, фігурантка організувала виробництво з повним циклом переробки та збуту тютюнової продукції.

Як працювало виробництво

За інформацією прикордонників, жінка самостійно вирощувала тютюнову сировину, після чого переробляла її та зберігала готову продукцію. Товар вона продавала оптовими партіями, відправляючи замовлення поштою.

Таким чином, підпільне підприємство охоплювало всі основні етапи виробництва – від вирощування рослин до реалізації готової продукції покупцям.

Підпільна фабрика на 8 тонн товару. Джерело: t.me/DPSUkr

Підпільна фабрика на 8 тонн товару. Джерело: t.me/DPSUkr

Підпільна фабрика на 8 тонн товару. Джерело: t.me/DPSUkr

Що загрожує фігурантці

Під час слідчих дій правоохоронці вилучили понад 8 тонн тютюну, а також обладнання, яке використовували для його переробки.

Жінці повідомили про підозру в незаконному виготовленні та збуті підакцизних товарів, а також у відмиванні грошей, одержаних злочинним шляхом. За цими підозрами їй загрожує кримінальна відповідальність.

Наразі слідство триває. Правоохоронці встановлюють усі обставини незаконної діяльності.

Підпільна фабрика на 8 тонн товару. Джерело: t.me/DPSUkr

Підпільна фабрика на 8 тонн товару. Джерело: t.me/DPSUkr

Підпільна фабрика на 8 тонн товару. Джерело: t.me/DPSUkr

Підпільна фабрика на 8 тонн товару. Джерело: t.me/DPSUkr

Підпільна фабрика на 8 тонн товару. Джерело: t.me/DPSUkr

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