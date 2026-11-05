Воювали проти ЗСУ на боці Росії: в Україні покарали чотирьох зрадників з Донбасу і Харкова

В Україні до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна засудили чотирьох чоловіків, які воювали у складі російських окупаційних військ проти Сил оборони. Українські захисники взяли їх у полон під час боїв на Олександрівському та Краматорському напрямках, Харківщині й прикордонні Сумської області.

Про це повідомили у Службі безпеки України. Вироки ухвалили за доказовою базою військової контррозвідки та слідчих СБУ.

Один із засуджених – житель тимчасово окупованої Луганщини – спочатку служив розвідником-снайпером у складі 2-ї окремої мотострілецької бригади так званої "народної міліції ЛНР". Він брав участь у захопленні Рубіжного навесні 2022 року, де дістав поранення та згодом був звільнений за станом здоров’я.

Однак чоловік повернувся до військової служби вже за контрактом із міноборони РФ. Він став оператором гаубичного дивізіону 85-ї окремої мотострілецької бригади російської армії. У квітні 2026 року його взяли в полон поблизу селища Липівка Бахмутського району.

Другий засуджений також походить із Луганської області. За даними СБУ, ще з 2014 року він воював проти українських сил у складі незаконних збройних формувань "ЛНР". Після початку повномасштабного вторгнення чоловік приєднався до 90-ї танкової дивізії РФ, яка брала участь у боях на Донеччині.

Згодом окупанти перекинули його через Бєлгородську область на прикордоння Сумщини. Там він командував штурмовою групою, яка атакувала позиції українських військових поблизу Грабовського. Улітку 2026 року під час бойового зіткнення чоловік потрапив у полон.

Ще один фігурант – колишній житель Харкова. Після початку повномасштабної війни він виїхав із родиною до Росії, а звідти – до тимчасово окупованого Криму. У квітні 2025 року чоловік вступив до російських збройних формувань і після нетривалого навчання став водієм-механіком 82-го мотострілецького полку армії РФ.

На Харківщині він переправився через річку Вовча та зайняв вогневу позицію для закріплення окупантів на місцевості. У червні 2025 року українські військові завдали удару по ворожому окопу ударними дронами та взяли пораненого бойовика в полон.

Четвертий засуджений займався облаштуванням інженерно-фортифікаційних споруд для російських військ. Спочатку він служив у 111-му стрілецькому полку так званої "народної міліції ДНР", до якого вступив за три дні до початку повномасштабного вторгнення Росії. Пізніше перейшов до 91-го окремого стрілецького полку російської армії.

У травні 2026 року поблизу Піддубного Волноваського району Донецької області він потрапив у полон. Його затримали під час спільної операції військової контррозвідки СБУ та бійців 80-ї окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ.

За матеріалами Служби безпеки України суд визнав усіх чотирьох чоловіків винними за двома статтями Кримінального кодексу України, ч. 1 та ч. 2 ст. 111 (державна зрада), а також ч. 7 ст. 111-1 (колабораційна діяльність).

Кожному з них призначили 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Розслідування проводили слідчі СБУ в Харківській, Сумській, Донецькій та Луганській областях. Процесуальне керівництво здійснювали обласні прокуратури Харківщини, Сумщини та Донеччини.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що українські військові ударом FPV-дрона ліквідували на Херсонщині командира 8-го артилерійського полку армії РФ Олександра Ісаєва. До переходу на бік Росії він служив у Збройних силах України.