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Водія "швидкої", який привіз Молоду на Петропавлівську Борщагівку, взяли під варту: деталі справи
Затриманий чоловік.
Джерело: Суспільне Новини.
Водія автомобіля швидкої допомоги Віктора Єна, який привіз медика Валентину Молоду на місце подій у Петропавлівській Борщагівці, взяли під варту без права внесення застави. Сам чоловік заперечує свою причетність до протиправних дій і наполягає, що є свідком у справі.
Відповідне рішення суд ухвалив 5 листопада. Про це повідомляє кореспондентка "Суспільного" із зали суду.
Новина доповнюється…
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