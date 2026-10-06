Вбив 13 цивільних: командувачу Чорноморського флоту РФ повідомлено про підозру за ракетний удар по Києву. Фото

Служба безпеки України та Офіс генерального прокурора заочно повідомили про підозру командувачу Чорноморського флоту РФ Сергію Пінчуку. За даними слідства, у 2024 році він віддав бойовий наказ завдати удару ракетами "Калібр" по багатоповерхівці у Києві.

Внаслідок атаки тоді загинули 13 людей, серед них п’ятеро дітей. Про це повідомила пресслужба СБУ та ОГП.

"Служба безпеки зібрала доказову базу на російського адмірала Сергія Пінчука – командувача Чорноморського флоту РФ, який вчинив воєнний злочин проти цивільного населення України", – йдеться у повідомленні.

Співробітники СБУ заочно ого... Джерело: t.me/SBUkr/18758 Розгорнути

Атака, організована Пінчуком, забрала життя 13 осіб

За даними слідства, 8 липня 2024 року Сергій Пінчук організував ракетний удар по багатоквартирному будинку в Києві, атакувавши крилатими ракетами 3М-14 "Калібр".

Унаслідок влучання було зруйновано один із під’їздів житлового будинку. Загинули 13 людей, зокрема п’ятеро дітей (брат і сестра 8 і 10 років, брат і сестра 8 і 14 років та 17-річна дівчина).

"За матеріалами справи, обстріл цивільного об’єкта відбувся на підставі бойового наказу за підписом Пінчука", – зазначається у повідомленні.

Ракетний удар по Києву влітку 2024 року. Джерело: КМДА

Для атаки по столиці російські окупанти випустили 10 ракет із фрегата "Адмірал Макаров" та підводного човна Б-261 "Великий Новгород", які перебували в акваторії Чорного моря.

Пінчук організував ракетний... Джерело: t.me/pgo_gov_ua Розгорнути

Слідство наголосили, що такі дії російського адмірала є грубим порушенням статті 147 Четвертої Женевської конвенції, яка передбачає захист цивільного населення під час війни.

Співробітники СБУ заочно оголосили Сергію Пінчуку про підозру за ч. 2 ст. 28 та ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України. Йому інкримінують порушення законів і звичаїв війни, передбачених міжнародними договорами, що було поєднане з умисним вбивством, вчиненим групою осіб за попередньою змовою.

"Оскільки зловмисник перебуває на території РФ, тривають комплексні заходи для притягнення його та спільників до відповідальності за воєнні злочини проти нашої держави", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше українська сторона зібрала докази проти генерал-майора Олександра Новікова, який очолює управління будівництва розвитку систем БпЛА Генштабу Збройних сил РФ. За даними кіберфахівців і слідчих СБУ, посадовець був причетний до організації масованих атак по енергетичних об'єктах і газотранспортній системі України.

Як писав OBOZ.UA, СБУ повідомила про підозру вісьмом представникам вищого військового командування РФ, причетним до ракетного удару по Сумах у 2025 році. Йдеться про атаку, здійснену у Вербну неділю, яка призвела до численних жертв серед цивільного населення.