Ударив "Калібрами" по багатоповерхівці у Києві: віцеадміралу РФ повідомили про підозру. Фото

Служба безпеки України заочно повідомила про підозру російському віцеадміралу Аркадію Романову, який, за даними слідства, спланував та організував ракетний удар по житловій багатоповерхівці у Києві 8 липня 2024 року. Тоді внаслідок влучання російської ракети "Калібр" було зруйновано частину будинку, загинули 13 його мешканців, серед них п’ятеро дітей.

Про це повідомили СБУ та Офіс генерального прокурора. За матеріалами розслідування, Романов, який обіймав посаду начальника штабу – першого заступника командувача Чорноморського флоту РФ, забезпечив виконання наказу про запуск десяти крилатих ракет по цивільних об’єктах у столиці.

Що відомо про підозрюваного

Йдеться про 57-річного віцеадмірала Аркадія Романова – начальника штабу та першого заступника командувача Чорноморського флоту Росії.

Начальник штабу та перший за... Джерело: Прокуратура України Розгорнути

За даними слідства, саме він спланував та організував виконання злочинного наказу на вогневе ураження цивільного об'єкта в Києві. Слідчі встановили, що російський військовий усвідомлював цивільний характер будівлі, яка перебуває під захистом міжнародного гуманітарного права, однак навів крилаті ракети "Калібр" по багатоповерхівці у Києві.

Рішення на обстріл столичної багатоповерхівки прийняв командувач Чорноморського флоту РФ адмірал Сергій Пінчук. А його підлеглий Романов організував виконання відповідного наказу.

Раніше, у жовтні 2026 року, СБУ заочно повідомила про підозру Пінчуку.

Як Росія атакувала житловий будинок

Ракетний удар стався 8 липня 2024 року. За даними Офісу генпрокурора, російські загарбники запустили десять крилатих ракет "Калібр" із фрегата "Адмірал Макаров" та підводного човна "Великий Новгород", які перебували в акваторії Чорного моря.

Одна з ракет влучила у п’ятиповерховий житловий будинок на вулиці Сальського у Шевченківському районі Києва. Внаслідок удару було повністю зруйновано четвертий під’їзд будівлі, а також пошкоджено та знищено об'єкти цивільної інфраструктури.

Загинули 13 мешканців будинку, зокрема п’ятеро дітей віком від 8 до 17 років.

Внаслідок влучання російсько... Джерело: Прокуратура України Розгорнути

У чому звинувачують російського віцеадмірала

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ заочно повідомили Аркадію Романову про підозру за ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України – порушення законів та звичаїв війни, поєднане з умисним убивством.

У спецслужбі зазначили, що дії російського військового грубо порушують положення статті 147 Четвертої Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни.

Слідчі СБУ заочно повідомили... Джерело: СБУ Розгорнути

Оскільки підозрюваний перебуває на території Росії, українські правоохоронці продовжують комплекс заходів для притягнення його та інших причетних до відповідальності за злочини проти України.

Досудове розслідування проводять співробітники Головного управління СБУ у Києві та Київській області за процесуального керівництва Київської міської прокуратури.

Як повідомляв OBOZ.UA, СБУ та Офіс генерального прокурора заочно повідомили про підозру командувачу Чорноморського флоту РФ Сергію Пінчуку. За даними слідства, у 2024 році він віддав бойовий наказ завдати удару ракетами "Калібр" по багатоповерхівці у Києві.