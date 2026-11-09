У справі про медичну недбалість лікарів Odrex відбулося 9 з 29 запланованих засідань

Судовий процес у справі про смерть одеського бізнесмена Аднана Ківана в клініці Odrex продовжує буксувати. За вересень і жовтень Київський районний суд Одеси зміг повноцінно провести лише дев'ять із 29 запланованих засідань, решту 20 – перенесли. Серед причин – численні клопотання сторони захисту, неявки адвокатів та лікарняний одного з обвинувачених. Ситуація особливо загострилася у жовтні, коли із 16 призначених засідань відбулися всього три. Таким чином, понад 80% запланованих на місяць слухань так і не вдалося провести.

Лише 6 листопада, після майже місячної перерви у повноцінному розгляді, суд зміг знову продовжити слухання справи. Проте загальна статистика останніх місяців порушує дедалі гостріше питання: чи встигне суд встановити обставини смерті Аднана Ківана до спливу строків давності притягнення обвинувачених до кримінальної відповідальності?

Чому суд не може працювати за графіком?

Ще у вересні Київський районний суд Одеси намагався забезпечити інтенсивний розгляд кримінальної справи щодо хірурга Віталія Русакова та онкологині Марини Бєлоцерковської. Тоді було заплановано 13 засідань, однак повноцінно відбулися лише шість.У жовтні ситуація погіршилася. Із 16 призначених слухань суд зміг провести лише три – 1, 8 та 29 жовтня.Частину засідань довелося перенести через зайнятість адвокатів обвинувачених в інших судових процесах. Згодом причиною тривалої перерви став лікарняний Віталія Русакова. Водночас українське законодавство передбачає можливість дистанційної участі обвинуваченого в судовому засіданні. Відповідно до статті 336 Кримінального процесуального кодексу, відеоконференція допускається, зокрема, якщо людина не може особисто прибути до суду через стан здоров'я. Однак застосування такого механізму залежить від конкретних обставин, зокрема здатності обвинуваченого повноцінно брати участь у процесі.Питання регулярних перенесень уже викликало реакцію головуючого судді Віктора Чаплицького. Ще у вересні він визнав неповажними причини неявки захисників Русакова та звернувся до дисциплінарних органів адвокатури. 29 жовтня суддя знову попередив адвокатів, що реагуватиме більш жорстко на наступні клопотання про відкладення слухань.

Чому кожне перенесення важливе?

Регулярні перенесення засідань мають значення не лише для тривалості розгляду. У цій справі існує ризик спливу строків давності притягнення обвинувачених до кримінальної відповідальності.

Віталія Русакова та Марину Бєлоцерковську обвинувачують за ч. 1 ст. 140 Кримінального кодексу України – неналежне виконання професійних обов'язків медичними працівниками, що спричинило тяжкі наслідки для пацієнта.Для цього кримінального правопорушення строк давності становить три роки. Якщо інкриміновані лікарям дії або бездіяльність датуються жовтнем 2024 року, питання про його сплив може постати вже восени 2027 року.

Важливо, що відповідно до статті 49 Кримінального кодексу строки давності обчислюються до набрання вироком законної сили. Отже, навіть ухвалення рішення судом першої інстанції не обов'язково означатиме завершення процесу. Попереду може бути апеляційний розгляд.

За передбачених законом умов сплив строків давності може стати підставою для звільнення обвинувачених від кримінальної відповідальності. При цьому таке рішення не є виправдувальним вироком.Саме тому темпи судового розгляду набувають особливого значення. Адже головне питання цієї справи досі потребує остаточної судової відповіді: чи були під час лікування Аднана Ківана допущені порушення медичних стандартів і чи існує причинно-наслідковий зв'язок між діями лікарів та смертю пацієнта.

Нагадаємо засновник KADORR Group Аднан Ківан помер 27 жовтня 2024 року під час лікування онкологічного захворювання у приватній клініці Odrex.

За версією слідства, після оперативного втручання його лікарі: хірург Віталій Русаков та онкологиня Марина Бєлоцерковська, могли не забезпечити необхідної антибактеріальної терапії та належного реагування на післяопераційні ускладнення. За висновками судово-медичної експертизи, це могло сприяти розвитку сепсису та смерті бізнесмена.Обидва лікарі своєї вини не визнають. Остаточно встановити обставини події та оцінити докази має суд.

Раніше OBOZ.UA писав, що судовий розгляд резонансної справи супроводжується зміною підсудності, вимогами про відвід суддів, неявками захисників та численними процесуальними клопотаннями. Через це суд тривалий час не міг перейти до повноцінного дослідження ключових медичних доказів.