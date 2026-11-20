У приміщеннях Державіаслужби провели обшуки: що відомо

У службових приміщеннях керівництва Державної авіаційної служби України 19 листопада проводились слідчі дії в межах кримінального провадження. До установи прийшли з обшуками Служба безпеки України та Київська обласна прокуратура. Міністерство з відновлення, інфраструктури та транспорту "надало правоохоронним органам всебічне необхідне сприяння".

Про це повідомили в Мінінфраструктури. В відомстві уточнили, що Державіаслужба розташована саме в адмінбудівлі міністерства.

Що відомо про обшуки

Ані в міністерстві, ані в Службі ніяк не прокоментували факт обшуків. В Мінінфраструктури лише зауважили, що "інформування про обставини та перебіг розслідування належить до компетенції уповноважених правоохоронних органів".

Повідомлення міністерства. Джерело: скриншот

Своєю чергою УП, посилаючись на власні джерела, повідомило, що обшуки проводили представники СБУ та Київської облпрокуратури. Ці відомства також поки ніяк не прокоментували свої дії.

Видання, посилаючись на своїх співрозмовників, стверджує, що обшуки проходили в рамках розслідування масштабної корупційної схеми з "відкатами".

Що передувало

Державіаслужба – центральний орган виконавчої влади, який реалізує державну політику у сфері цивільної авіації та використання повітряного простору України. Серед її завдань – сертифікація та ліцензування у сфері цивільної авіації, зокрема сертифікація повітряних суден та перевірка льотної придатності.

Як повідомляв OBOZ.UA, в Україні від початку повномасштабної війни збанкрутувала вже друга авіакомпанія – після МАУ процедуру банкрутства розпочала Bees Airline. Попри це, українські перевізники не зникли з ринку: частина з них продовжує літати за кордоном і зможе повернутися після відкриття неба.

Водночас, за оцінками експертів, після відновлення польотів до 70% українського ринку можуть одразу зайняти іноземні авіакомпанії.

Загалом останнім часом антикорупційні обшуки стають приводом для боротьби за керівництво стратегічними установами. Принаймні, так вважає політичний експерт Тарас Загородній.