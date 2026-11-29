У Павлограді зірвали прапори України і 93-ї ОМБр біля меморіалу загиблому воїну: поліція розслідує. Фото

У Павлограді, що на Дніпропетровищні, невідомі зірвали державний прапор та стяг 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр" із будівлі, де розміщені меморіальні дошки загиблим захисникам. Наразі правоохоронці з'ясовують обставини події.

Про інцидент 29 листопада повідомили на сторінці 93-ї ОМБр "Холодний Яр" у Facebook. У свою чергу у поліції повідомили, що розслідують інцидент.

Про зникнення стягів повідом... Джерело: Скриншот Розгорнути

За інформацією бригади, невідомі зірвали прапори України та 93-ї ОМБр, які розміщувалися біля двох меморіальних дошок загиблим захисникам України. Одна з них присвячена військовослужбовцю бригади, який мешкав у цьому будинку.

У Павлограді невідомі зірвали прапори. Джерело: 93-тя ОМБр "Холодний Яр"/Facebook

У 93-й ОМБр зазначили, що раніше мешканці будинку були невдоволені розміщенням прапорів, посилаючись на загрозу безпеці. Зривання бойового прапора у бригаді назвали неприпустимим і закликали місцеву владу Павлограда та правоохоронців оперативно відреагувати на подію.

"Нагадуємо: неповага до полеглих Захисників та їх родин – це неповага до їхньої боротьби та жертви. І саме це наближає ворога до ваших домівок, а не шана Героїв та державних символів", – зазначили у дописі.

Того ж дня у пресслужбі Павлоградського районного відділу поліції повідомили, що правоохоронці встановлюють можливих свідків, з'ясовують обставини інциденту та перевіряють інформацію щодо причин зникнення прапорів.

У поліції з'ясовують обставини інциденту. Джерело: Скриншот

Як повідомляв OBOZ.UA, раніше у Таллінні виявили розірваний український прапор зі слідами підпалу. Інцидент стався 23 червня в районі Кесклінн на вулиці Уус, а розслідуванням займається естонська поліція. За фактом події розпочали провадження.