У Києві та Запоріжжі викрили продаж наркотиків під виглядом напоїв і солодощів у кав’ярнях. Фото

У Києві та Запоріжжі викрили організовану групу з п’яти осіб, які продавали наркотичні засоби та психотропні речовини через мережу кав’ярень. Заборонені речовини маскували під звичайні напої та солодощі, зокрема чай із кратомом, мармелад і печиво з канабісом.

Продукцію постачали з-за кордону, а між закладами розподіляли поштовими відправленнями. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

Як працювала схема продажу наркотиків

За даними слідства, група налагодила збут заборонених речовин через мережу кав’ярень у Києві та Запоріжжі ще в грудні 2025 року.

Відвідувачам закладів пропонували продукцію під виглядом звичайних напоїв і солодощів. Серед неї – чай із кратомом, мармелад і печиво з канабісом та психотропними речовинами, а також електронні сигарети із забороненим вмістом.

Продукцію постачали з-за кордону, а для розподілу між кав’ярнями використовували поштові відправлення.

У Києві і на Запоріжжі нарко... Джерело: gp.gov.ua Розгорнути

У Києві і на Запоріжжі нарко... Джерело: gp.gov.ua Розгорнути

Що вилучили під час обшуків

Під час обшуків правоохоронці вилучили понад 10 кг кратому, електронні сигарети з вмістом психотропної речовини, гроші, пакувальні матеріали та інші речові докази.

У Києві і на Запоріжжі нарко... Джерело: gp.gov.ua Розгорнути

Які підозри оголосили фігурантам

Організатору групи інкримінують контрабанду наркотичних засобів та організацію їх незаконного збуту за ч. 3 ст. 305, ч. 3 ст. 27 і ч. 3 ст. 307 Кримінального кодексу України.

Ще чотирьом фігурантам інкримінують незаконний збут наркотичних засобів у складі організованої групи за ч. 3 ст. 307 КК України.

Чотирьом підозрюваним суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Ще одній підозрюваній призначили нічний домашній арешт.

За інкримінованими статтями підозрюваним загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

У Києві і на Запоріжжі нарко... Джерело: gp.gov.ua Розгорнути

У Києві і на Запоріжжі нарко... Джерело: gp.gov.ua Розгорнути

Як повідомляв OBOZ.UA, в Україні під виглядом легальної продукції з канабідіолом (CBD) продавали вейпи з екстрактом канабісу. Велику злочинну мережу, яка діяла в Тернопільській, Івано-Франківській, Полтавській, Волинській, Львівській та Одеській областях, викрито в рамках масштабної спецоперації; 17 фігурантам оголошено підозри й обрано запобіжні заходи.