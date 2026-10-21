У Києві та Запоріжжі викрили продаж наркотиків під виглядом напоїв і солодощів у кав’ярнях. Фото
Підозрюваним загрожує до 12...
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У Києві та Запоріжжі викрили організовану групу з п’яти осіб, які продавали наркотичні засоби та психотропні речовини через мережу кав’ярень. Заборонені речовини маскували під звичайні напої та солодощі, зокрема чай із кратомом, мармелад і печиво з канабісом.
Продукцію постачали з-за кордону, а між закладами розподіляли поштовими відправленнями. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.
Як працювала схема продажу наркотиків
За даними слідства, група налагодила збут заборонених речовин через мережу кав’ярень у Києві та Запоріжжі ще в грудні 2025 року.
Відвідувачам закладів пропонували продукцію під виглядом звичайних напоїв і солодощів. Серед неї – чай із кратомом, мармелад і печиво з канабісом та психотропними речовинами, а також електронні сигарети із забороненим вмістом.
Продукцію постачали з-за кордону, а для розподілу між кав’ярнями використовували поштові відправлення.
У Києві і на Запоріжжі нарко...
Джерело: gp.gov.ua
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У Києві і на Запоріжжі нарко...
Джерело: gp.gov.ua
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Що вилучили під час обшуків
Під час обшуків правоохоронці вилучили понад 10 кг кратому, електронні сигарети з вмістом психотропної речовини, гроші, пакувальні матеріали та інші речові докази.
У Києві і на Запоріжжі нарко...
Джерело: gp.gov.ua
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Які підозри оголосили фігурантам
Організатору групи інкримінують контрабанду наркотичних засобів та організацію їх незаконного збуту за ч. 3 ст. 305, ч. 3 ст. 27 і ч. 3 ст. 307 Кримінального кодексу України.
Ще чотирьом фігурантам інкримінують незаконний збут наркотичних засобів у складі організованої групи за ч. 3 ст. 307 КК України.
Чотирьом підозрюваним суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Ще одній підозрюваній призначили нічний домашній арешт.
За інкримінованими статтями підозрюваним загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
У Києві і на Запоріжжі нарко...
Джерело: gp.gov.ua
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У Києві і на Запоріжжі нарко...
Джерело: gp.gov.ua
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Як повідомляв OBOZ.UA, в Україні під виглядом легальної продукції з канабідіолом (CBD) продавали вейпи з екстрактом канабісу. Велику злочинну мережу, яка діяла в Тернопільській, Івано-Франківській, Полтавській, Волинській, Львівській та Одеській областях, викрито в рамках масштабної спецоперації; 17 фігурантам оголошено підозри й обрано запобіжні заходи.