У Києві обирають запобіжний захід Валентині Молодій, яка "засвітилась" у Петропавлівській Борщагівці: в чому звинувачують

У Києві в середу, 4 листопада, суд обирає запобіжний захід Валентині Молодій, яка була серед учасників подій у Петропавлівській Борщагівці на Київщині. Їй інкримінують перешкоджання діяльності Силам оборони України та поширення інформації про розташування військових підрозділів.

Про це повідомляє Радіо Свобода. Прокурор також заявив, що Молода нібито надавала послуги з "екстреної евакуації" людей із територій територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) або військових частин за допомогою автомобіля швидкої допомоги. За таку послугу, за його словами, брали 107 тисяч гривень.

Що відомо про Валентину Молоду

Раніше журналісти "Слідства.Інфо" встановили, що Молода була серед людей, які заявляли про катування військових у будівлі на Петропавлівській Борщагівці. Тоді вона представлялася власницею клініки "Мед-престиж".

Валентина Молода під час судового засідання. Джерело: Telegram/Радіо Свобода

Водночас розслідувачі з'ясували, що цей медичний заклад припинив роботу ще у 2023 році, а автомобіль швидкої допомоги, який прибув на місце подій, продали у 2024-му. Натомість Молода є власницею клініки пластичної та естетичної хірургії.

Валентина Молода під час судового засідання

Перед судовим засіданням жінка заявила журналістам, що справді має клініку. Вона також запевнила, що є лікаркою-хірургинею та має вищу медичну освіту.

Що сталося у Петропавлівській Борщагівці

2 листопада у мережі почала ширитися інформація про нібито викрадення людей військовими в селі Петропавлівська Борщагівка на Київщині. У повідомленнях стверджувалося, що близько 40 осіб утримують у підвалі приватного будинку, а одна людина начебто загинула.

Командувач Нацгвардії Олександр Півненко пояснив, що будинок використовували як пункт тимчасового розміщення військовослужбовців. Туди доправляли мобілізованих після проходження ТЦК та СП для оформлення й перевірок перед відправленням до навчального центру.

Під час інциденту лунали постріли та застосовували газ. Деякі присутні поводилися агресивно: кидали різні предмети у військових і правоохоронців, а також пошкоджували автомобілі.

Як писав OBOZ.UA, після сутичок у Петропавлівській Борщагівці поліція затримала жінку, яка видавала себе за медикиню, та водія швидкої допомоги. За даними правоохоронців, вони не мали стосунку до медицини, а автомобіль використовували без дозволу колишнього власника клініки.