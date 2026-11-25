"Це боротьба з корупцією чи боротьба з тими, хто про неї повідомляє?": Дука заявив про госпіталізацію заявника після спроб ДБР отримати від нього потрібні показання

Генерал-майор СБУ Сергій Дука заявив про можливий тиск на одного із затриманих ДБР заявників у справі щодо ймовірного хабарництва за участю дружини керівника САП Олександра Клименка та її подруги.

Про це він повідомив у Facebook.

Дука розповів, що 24 листопада ДБР затримало двох заявників, які повідомили про ймовірне хабарництво за участю дружини керівника САП та її близької подруги.

"Як відбувалося затримання одного з них, видно на фото. За інформацією, яку я отримав, від цього чоловіка із самого ранку домагалися потрібних показань: нібито дружина керівника САП та її подруга не брали хабарів, а стали жертвами провокації. Після цього, через "спроби отримати зізнання", чоловік усю ніч провів у лікарні", – зазначив генерал СБУ.

Дука нагадав, що в цей самий час керівник САП Олександр Клименко скаржиться в ЗМІ на атаки проти себе.

"Хотілося б, щоб журналісти з такою самою увагою поставилися до історії затриманого заявника. Це боротьба з корупцією чи боротьба з тими, хто про неї повідомляє, пане Клименко?", – звернувся генерал до очільника САП.

Нардеп Гончаренко повідомив, що керівництво антикорупційних органів тисне на членів ТСК Ради та відмовляє нардепів від участі в її засіданнях.

"Звертаюся до голови ТСК Олексія Гончаренка з вимогою невідкладно винести це питання на засідання комісії, викликати Олександра Клименка та керівництво ДБР і заслухати самого заявника, якщо він готовий говорити. Хто ухвалив рішення про затримання і на якій підставі? Чи була дружина керівника САП серед заявників у провадженні ДБР про провокацію підкупу? Чому після затримання чоловік опинився в лікарні?" – додав генерал.

Також Дука вимагає пояснень від керівника САП Клименка щодо затримання працівниками ДБР двох заявників.

"Вимагаю публічних відповідей і незалежної перевірки: чи був тиск на заявника і хто із керівництва САП причетний до нього?" – підсумував він