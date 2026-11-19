Термінове відрядження замість відповідей на ТСК? Броневицький порушив питання можливої неявки керівників НАБУ та САП

Керівники НАБУ та САП Семен Кривонос і Олександр Клименко можуть спробувати уникнути участі в засіданні парламентської ТСК 23 листопада, посилаючись на термінові відрядження, службову зайнятість або інші причини. Їхня неявка після резонансних свідчень генерала СБУ Сергія Дуки може стати серйозною репутаційною поразкою антикорупційних органів.

Питання публічної відповідальності керівництва НАБУ та САП порушив колишній прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Станіслав Броневицький, автор Telegram-каналу "Бронік"

Після засідання парламентської ТСК, на якому генерал СБУ Сергій Дука розповів про можливе розкриття агентурних джерел, вилучення матеріалів розслідувань щодо керівництва антикорупційних органів та ймовірні витоки інформації, до Кривоноса і Клименка виникли нові запитання.

На 23 листопада заплановане наступне засідання ТСК, де мають заслухати керівників НАБУ та САП, а також інших учасників резонансної справи "Карфаген".

Якщо Кривонос і Клименко не з'являться на ТСК без переконливих причин, це може бути сприйнято як їхня фактична публічна поразка та небажання відповідати на серйозні звинувачення генерала СБУ.