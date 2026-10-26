Служив в окупаційній поліції, а потім переховувався у Львові: в Україні упіймали і судили колаборанта. Відео

29-річного жителя Запорізької області суд визнав винним у колабораційній діяльності та призначив йому 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Також йому заборонили протягом 10 років обіймати посади в правоохоронних органах і органах влади.

Про затримання та вирок повідомили Офіс Генерального прокурора і Служба безпеки України. За матеріалами слідства, чоловік служив у створеному окупантами підрозділі поліції у Василівському районі Запорізької області.

У СБУ зазначили, що його затримали у Львові в лютому 2024 року, коли він перебував у родичів і, за даними слідства, готувався виїхати до Європейського Союзу.

Служба окупантам

За даними слідства, у червні 2022 року чоловік добровільно вступив до створеного російськими окупантами підрозділу поліції. Там він отримав посаду дільничного у відділі у справах неповнолітніх.

Перебуваючи на цій посаді, він разом з представниками окупаційних органів патрулював селище Михайлівка та брав участь у незаконних обшуках у помешканнях проукраїнських жителів. За матеріалами СБУ, ці дії проводили під виглядом слідчих заходів у сфабрикованих кримінальних справах.

Серед тих, кого переслідували під час таких рейдів, були українці, які чинили спротив окупаційній адміністрації. Крім того, чоловік охороняв окупаційні виборчі дільниці під час псевдореферендуму щодо нібито приєднання Запорізької області до Росії.

Затримання у Львові

Наприкінці 2023 року чоловік виїхав на підконтрольну Україні територію та оселився у родичів у Львові. Він видавав себе за внутрішньо переміщену особу.

Він видавав себе за внутрішн... Джерело: Офіс Генерального прокурора Розгорнути

У лютому 2024 року співробітники СБУ затримали його. За версією слідства, чоловік прибув до Львова, щоб підготуватися до втечі в одну з європейських країн і спробувати уникнути правосуддя.

Після розслідування суд визнав його винним за ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України – колабораційна діяльність.

Чоловіку призначили 12 років позбавлення волі з конфіскацією всього майна. Також йому заборонили обіймати посади в правоохоронних органах та органах влади протягом 10 років.

До набрання вироком законної сили засуджений перебуватиме під вартою.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, як колаборант із Запоріжжя намагався сховатися в ЗСУ. Пізніше в Україні його кинули за ґрати.