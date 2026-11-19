Сховок на пів мільйона доларів: на кордоні з Румунією прикордонники затримали автобус з валютою. Фото

Співробітники митниці та при...

На українсько-румунському кордоні прикордонники виявили у пасажирському автобусі схованку з 500 тисячами доларів США. Гроші намагалися вивезти з України через пункт пропуску "Порубне" у спеціально облаштованому тайнику.

Транспортним засобом керував громадянин Туреччини, а валюту знайшли під час поглибленого огляду автобуса. Про це повідомила Державна прикордонна служба України у своєму Telegram-каналі.

Як прикордонники виявили сховок із грошима

За інформацією ДПСУ, інцидент стався ввечері, коли пасажирський автобус прямував через пункт пропуску "Порубне" в напрямку Румунії. За кермом транспортного засобу перебував громадянин Туреччини.

Оперативники Чернівецького прикордонного загону спільно зі співробітниками СБУ отримали інформацію про можливе перевезення значної суми готівки. На підставі цих відомостей автобус направили на додаткову перевірку.

Під час поглибленого огляду прикордонники разом із митниками виявили спеціально обладнаний сховок, усередині якого були пакунки з іноземною валютою. Загальна сума знайдених коштів становила 500 тисяч доларів США.

Прикордонники заблокували сп... Джерело: Telegram/Державна прикордонна служба України Розгорнути

Прикордонники заблокували сп... Джерело: Telegram/Державна прикордонна служба України Розгорнути

Що сталося з вилученими коштами

За результатами перевірки правоохоронці вилучили всю виявлену готівку, а також пасажирський автобус, у якому облаштували тайник.

Представники митної служби склали відповідний протокол за фактом виявленого порушення.

Прикордонники заблокували сп... Джерело: Telegram/Державна прикордонна служба України Розгорнути

Прикордонники заблокували сп... Джерело: Telegram/Державна прикордонна служба України Розгорнути

Інші випадки контрабанди на українському кордоні

Нагадаємо, на українсько-угорському кордоні прикордонники виявили понад 2300 пачок контрабандних сигарет, прихованих у конструкції автомобіля. Транспортним засобом керувала 41-річна українка, яка стверджувала, що не знала про сховок та його вміст.

Під час спільного огляду прикордонники та митники вилучили 2305 пачок сигарет без акцизних марок загальною вартістю близько 900 тисяч гривень. За фактом виявленого порушення Державна прикордонна служба направила відповідне повідомлення до Бюро економічної безпеки України.

Як писав OBOZ.UA, у пункті пропуску "Тиса" митники виявили в автобусі приховану партію препаратів для схуднення. Загалом правоохоронці вилучили 360 шприц-ручок Mounjaro, які перевозили в термосумках і коробках з-під печива. Попередню вартість товару оцінили у 7–7,7 млн грн.