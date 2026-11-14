СБУ затримала посадовця ЗСУ, який вимагав "відкати" з виплат за знищену техніку окупантів. Фото

Співробітники Служби безпеки України затримали посадовця Збройних сил. Він вимагав у військовослужбовців частину виплат, які вони отримували за знищену ворожу техніку.

За "винагороду" зловмисник обіцяв безперешкодне оформлення необхідної для отримання грошей документації, свої "послуги" він оцінив у 20% від суми. Подробиці розкрили у Telegram-каналі СБУ.

Що відомо про затримання зловмисника

Військова контррозвідка Служби безпеки спільно з Національною поліцією та за сприяння ноловнокомандувача Збройних Сил України ліквідувала схему вимагання грошей із виплат за знищену техніку ворога.

"За результатами комплексних заходів на Дніпропетровщині затримано організатора оборудки – старшого офіцера групи вивчення та впровадження досвіду управління безпілотних систем однієї з військових частин ЗСУ. Як з’ясувало розслідування, посадовець вимагав із підлеглих 20% від загальної суми грошової винагороди, яку вони отримували за вогневе ураження ворожих цілей.В обмін на свою "частку" підполковник обіцяв особовому складу безперешкодне оформлення документації про нарахування відповідних виплат", – зазначено у повідомленні.

Затримано посадовця ЗСУ, що... Розгорнути

За матеріалами справи, йдеться про майже 2 мільйони гривень, з яких фігурант планував привласнити близько 380 тисяч гривень.

Співробітники СБУ задокументували його злочини і затримали "на гарячому" після одержання ним усієї суми хабаря поблизу пункту тимчасової дислокації українських військ.

Наразі затриманому повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).

Зловмиснику обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Йому загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Комплексні заходи проводили за процесуального керівництва Криворізької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону.

Як розповідав OBOZ.UA, раніше СБУ почала внутрішню перевірку за фактами з матеріалів справи "Карфаген".

Водночас за фігуранта справи "Карфаген" генерала СБУ Дуку внесли заставу. За словами його адвоката, 65 млн грн нібито збирали серед співробітників Служби.