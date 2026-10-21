СБУ затримала низку російських агітаторів: одна з них написала майже 100 тис. коментарів із закликами вбивати українців

Служба безпеки України викрила шістьох прихильників Кремля в Києві, Миколаєві, Черкаській та Закарпатській областях. За даними слідства, вони виправдовували збройну агресію Росії, поширювали ворожу пропаганду та розпалювали національну й релігійну ворожнечу.

Про це СБУ повідомила в Telegram. У відомстві зазначили, що зібрали докази інформаційно-підривної діяльності фігурантів в інтересах країни-агресора.

У Києві затримали жінку, яка протягом 2025–2026 років опублікувала в Telegram-каналах майже 100 тисяч коментарів, зокрема із закликами вбивати українців. Також вона закликала до насильства проти однієї з національних меншин і знищення храмів релігійних громад.

У Миколаєві кіберфахівці СБУ затримали чоловіка, який, за інформацією слідства, виконував завдання представника Росії. Він адміністрував місцевий Telegram-канал із понад 13 тисячами підписників, де підтримував російських окупантів. Крім того, чоловік створював і поширював пропагандистські матеріали РФ та деструктивні повідомлення, які, за оцінкою СБУ, загрожували інформаційній безпеці України.

СБУ викрила прихильників Кре... Джерело: СБУ Розгорнути

СБУ викрила прихильників Кре... Джерело: СБУ Розгорнути

На Черкащині викрили дружину настоятеля храму УПЦ МП. У Telegram-чатах вона вихваляла російського диктатора Володимира Путіна та заперечувала збройну агресію Росії проти України. За даними СБУ, жінка поширювала ворожу пропаганду серед знайомих і листувалася на цю тему з парафіянами.

Ще одному фігуранту з Черкащини – громадянину Росії, який має посвідку на постійне проживання в Україні, – повідомили про підозру. У Telegram-каналах він називав повномасштабну війну "внутрішнім громадянським конфліктом" і підтримував захоплення частини територій східних областей України.

На Закарпатті правоохоронці викрили двох жінок, які у власних акаунтах у соцмережах закликали до "відокремлення" регіону від України. Вони також поширювали прокремлівські наративи та виправдовували російську збройну агресію.

СБУ викрила прихильників Кре... Джерело: СБУ Розгорнути

СБУ викрила прихильників Кре... Джерело: СБУ Розгорнути

Яке покарання загрожує фігурантам

Експертизи, ініційовані СБУ, підтвердили факти інформаційно-підривної діяльності фігурантів в інтересах Росії. Слідчі повідомили їм про підозру за кількома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 3 ст. 109 – публічні заклики до насильницької зміни або повалення конституційного ладу чи захоплення державної влади, а також поширення матеріалів із такими закликами через засоби масової інформації;

ч. 1 ст. 110 – поширення матеріалів із закликами до зміни меж території або державного кордону України;

ч. 6 ст. 111-1 – інформаційна діяльність у співпраці з державою-агресором, спрямована на підтримку її збройної агресії проти України;

ч. 2 ст. 161 – умисні дії, спрямовані на розпалювання національної та релігійної ворожнечі й ненависті, поєднані з погрозами;

ч.ч. 1, 2, 3 ст. 436-2 – виправдовування, визнання правомірною або заперечення збройної агресії Росії проти України, а також глорифікація її учасників.

За цими статтями фігурантам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що в Києві затримали 18-річного одесита, якого підозрюють у державній зраді. За даними СБУ, він коригував російські удари по Одесі, розвідував визначені ворогом об'єкти в Дніпрі та готував теракт у столиці. Наразі юнак перебуває під вартою без права внесення застави. У разі доведення вини йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.