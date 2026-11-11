СБУ затримала інформатора РФ, який наводив ворожі атаки по захисниках на Харківщині. Фото

На Харківщині Служба безпеки України затримала місцевого жителя, який передавав російським спецслужбам інформацію про розташування українських військових на Ізюмському напрямку. Зокрема, він допомагав ворогу виявляти запасні командні пункти, склади та бойові позиції Сил оборони.

Про це повідомила СБУ в офіційному Telegram-каналі. За даними спецслужби, чоловік також відстежував основні маршрути руху бронеколон українських захисників до передової.

Як встановило слідство, російські спецслужби зацікавилися чоловіком після того, як він почав шукати близьких стосунків у тематичних Telegram-чатах. Для його вербування створили фейковий акаунт жінки, яка увійшла з ним у контакт і координувала подальші дії.

За дорученням фейкової знайомої чоловік обходив місцевість, щоб виявити місця зосередження особового складу й техніки українських військ. Також він стежив за основними маршрутами руху бронеколон Сил оборони в напрямку передової.

Після розвідувальних виходів інформатор надсилав жінці голосові повідомлення, у яких детально описував військові об'єкти в прифронтовій зоні.

Кіберфахівці СБУ задокументували діяльність чоловіка та затримали його за місцем проживання. Водночас спецслужбі вдалося убезпечити пункти базування українських захисників на Ізюмщині та маршрути руху суміжних з'єднань Сил оборони.

СБУ затримала інформатора РФ на Харківщині. Джерело: СБУ

Під час обшуку правоохоронці вилучили в чоловіка смартфон із листуванням у месенджері, через який він підтримував зв'язок із російськими спецслужбами за посередництва фейкової кураторки.

Слідчі СБУ оголосили йому підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України – несанкціоноване поширення інформації про переміщення або розміщення ЗСУ та інших утворених відповідно до законів України військових формувань в умовах воєнного стану.

Наразі чоловік перебуває під вартою. Йому загрожує до восьми років позбавлення волі. Розслідування триває. Правоохоронці встановлюють усі обставини злочину та перевіряють, чи потрібно додатково кваліфікувати дії підозрюваного.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що СБУ викрила жителя Черкащини, якого підозрюють у співпраці з ФСБ. Чоловік збирав координати місць дислокації українських військових, логістичних центрів і пунктів тимчасового базування Сил оборони, а потім передавав їх російському куратору за гроші. Його затримали в Ужгороді, куди він виїхав, щоб переховуватися. За підозрою в державній зраді йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.