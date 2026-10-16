СБУ затримала агента РФ, який готував схрони з вибухівкою для терактів у Харкові. Фото

Служба безпеки України затримала агента РФ, який готував схрони з вибухівкою для подальших терактів у Харкові. Зрадником виявився місцевий безробітний, який підтримував дії країни-агресорки.

Чоловіку загрожує довічне позбавлення волі. Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

"Контррозвідка Служби безпеки зірвала нові спроби рашистів підготувати серію терактів у Харкові. За результатами дій на випередження поблизу обласного центру затримано агента російської воєнної розвідки (більш відомої як ГРУ), який облаштовував схрони із саморобними бомбами", – йдеться у повідомленні.

Деталі справи

За даними слідства, вибухові матеріали з Росії на Харківщину доставляли безпілотниками типу "Молнія". Агент мав замаскувати одну вибухівку під автомобільний акумулятор, а іншу сховати під шину з диском, після чого передати російській воєнній розвідці координати схованок.

Зловмисник перебуває під вартою. Джерело: t.me/SBUkr

Виконавці терактів повинні були забрати звідти саморобні вибухові пристрої та встановити їх у заздалегідь визначених місцях.

Співробітники СБУ затримали підозрюваного під час облаштування схрону. Як з’ясували правоохоронці, завдання російської спецслужби виконував місцевий безробітний, якого завербували через прокремлівські коментарі в Telegram-чатах.

Зловмисник перебуває під вартою. Джерело: t.me/SBUkr

Спочатку чоловік збирав інформацію про розташування українських захисників у Харкові, по яких Росія готувала ракетно-авіаційні удари. Згодом йому доручили "зустріти" російський дрон із "посилкою".

Співробітники СБУ затримали... Джерело: t.me/SBUkr Розгорнути

Під час обшуку в автомобілі затриманого вилучили понад 4 кг вибухових речовин, три електродетонатори та готовий саморобний вибуховий пристрій, замаскований під автомобільний акумулятор.

"Слідчі Служби безпеки повідомили агенту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна", – зазначається у повідомленні.

Як повідомляв OBOZ.UA, співробітники СБУ запобігли ще одному теракту у Київській області, який спецслужби РФ готували "під чужим прапором". Місцева безробітна мала підірвати авто біля багатоквартирного житлового будинку.