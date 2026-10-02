СБУ викрила підлітка, який на замовлення РФ виготовив бомбу для теракту у Хмельницькому. Фото

Служба безпеки України викрила неповнолітнього , який на замовлення Росії виготовив саморобну бомбу, щоб вбити українського військового у Хмельницькому. Завербованим агентом РФ виявився 16-річний підліток із Чернівців, який прибув до Хмельницького виконувати "замовлення".

Зловмисника затримали на вокзалі, коли він збирався повертатись додому. Про це повідомили в СБУ.

Що відомо

"Контррозвідка Служби безпеки запобігла ще одному теракту у Хмельницькому. За результатами дій на випередження затримано неповнолітнього агента РФ, який готував підрив воїна Збройних сил України", – повідомили в СБУ.

Зазначається, що підготовкою теракту займався завербований ворогом 16-річний мешканець Чернівців. У поле зору ворога він потрапив, коли шукав "легких" заробітків в Telegram.

Розслідування з'ясувало, що зловмисник мав виготовити саморобну бомбу, а потім закласти її у схрон для іншого агента – безпосереднього виконавця теракту.

Він за завданням ворога прибув до Хмельницького, де придбав компоненти для виготовлення саморобного вибухового пристрою (СВП) за інструкцією куратора з Росії. Після цього зловмисник отримав від російського спецслужбіста координати тайника, з якого мав забрати тротил із електродетонатором, щоб завершити спорядження вибухівки.

"Готовий СВП він "підсилив" металевими гайками та заклав у схованку. Додатково агент встановив на дереві телефонну камеру з функцією віддаленого доступу для окупантів, щоб відстежувати ситуацію навколо схрону", – йдеться в матеріалі.

Виконавши "завдання" російських спецслужб, хлопець викликав таксі й поїхав на місцеву автостанцію, щоб першим рейсом повернутися на Буковину.

На міській автостанції його й затримали співробітники СБУ, коли він намагався втекти з обласного центру. У нього вилучили смартфон із доказами роботи на ворога.

Слідчі Служби безпеки повідомили агенту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Наразі зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави, за вчинене йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Раніше OBOZ.UA повідомляв про те, що у Запоріжжі викрили та затримали кілерів ФСБ, які намагалися вбити чотирьох українських воїнів. Для реалізації плану ФСБ вони мали заманити кожного військового нібито на "побачення" з жінками, а потім вбити. Зрадниками виявились двоє завербованих місцевих жителів віком 18 та 19 років.