СБУ викрила групу ворожих агітаторів: один із них виступав на російських концертах під час окупації Херсона. Фото
Фігурантам загрожує до 12 ро...
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Служба безпеки України викрила чотирьох прихильників рашизму в Херсоні, Харкові та Дніпропетровській області. Вони виправдовували російську агресію, підтримували захоплення українських територій і вихваляли збройні угруповання РФ.
Серед фігурантів – колишній театральний музикант, який під час окупації Херсона виступав на пропагандистських концертах. Про це повідомила СБУ.
Яку діяльність вели фігуранти
У Херсоні викрили колишнього театрального музиканта, який відкрито підтримував Росію. У травні 2022 року він узяв участь у пропагандистському заході, організованому гауляйтером Сальдо, а в серпні виступав на концерті з нагоди дня прапора РФ.
Після звільнення міста чоловік залишився в Херсоні та продовжив підтримувати ворожу пропаганду. Він писав вірші, у яких героїзував російських військових, а потім передавав їх для трансляції в ефірах російського радіо.
Також у Херсоні затримали жінку, яка з анонімних акаунтів у Telegram закликала Росію збільшити кількість ударів керованими авіабомбами по місту та посилити репресії на лівобережжі області.
Крім того, вона вимагала від командування російських збройних угруповань захопити обласний центр і жорстоко переслідувати учасників руху опору.
СБУ викрила групу ворожих агітаторів.
Джерело: СБУ
СБУ викрила групу ворожих агітаторів.
Джерело: СБУ
У Харкові затримали громадянина РФ
У Харкові СБУ викрила громадянина Росії, який тривалий час проживає в обласному центрі та вихваляє російські збройні угруповання.
За даними слідства, чоловік публікував у чатах соцмереж власні дописи, у яких виправдовував воєнні злочини російської армії та захоплення частини території України.
На Дніпропетровщині викрили продавчиню
Ще одну фігурантку викрили в Дніпропетровській області. Нею виявилася продавчиня одного з ринків Павлоградського району.
Жінка виправдовувала захоплення території Донеччини та чекала на окупацію всього сходу України. Про це вона неодноразово писала в чатах проросійських Telegram-каналів.
Також у своїх дописах фігурантка намагалася налагодити контакт з адміністраторами прокремлівських інформаційних ресурсів.
СБУ викрила групу ворожих агітаторів.
Джерело: СБУ
СБУ викрила групу ворожих агітаторів.
Джерело: СБУ
Яке покарання загрожує затриманим
Ініційовані СБУ експертизи підтвердили факти інформаційно-підривної діяльності фігурантів в інтересах Росії.
Слідчі повідомили затриманим про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України:
- частинами 1, 2 статті 110 – посягання на територіальну цілісність і недоторканність України;
- частиною 6 статті 111-1 – колабораційна діяльність;
- частинами 1, 2, 3 статті 436-2 – виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України та глорифікація її учасників.
Фігурантам загрожує до 12 років позбавлення волі.
Як повідомляв OBOZ.UA, раніше СБУ і Нацполіція викрили агентів РФ, які займалися підпалами. Зловмисники діяли у різних регіонах нашої держави.
Також СБУ затримала агентку ФСБ, яка коригувала удари по Херсону з власного подвір’я.
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