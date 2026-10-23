Роздача грошей у конвертах нардепам: ОГП передав до НАБУ документи щодо звернення ЦПК про можливі протиправні дії Арахамії

Офіс Генерального прокурора передав до Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) документи щодо ймовірних протиправних дій керівника фракції "Слуга народу" Давида Арахамії. Йдеться про справу роздачі грошей у конвертах нардепам "Слуги народу" за голосування у Верховній Раді.

Про це йдеться у відповіді прокуратури на запит Цензор.НЕТ. Видання оприлюднило відповідний документ.

У прокуратурі зазначили, що викладені у зверненні факти вже є предметом розслідування у кримінальному провадженні, яке здійснює НАБУ, тому відповідні документи скерували до Бюро для врахування під час досудового розслідування.

В Офісі Генерального прокурора також повідомили, що авторці звернення вже надіслали офіційну відповідь.

Відповідь ОГП на запит Цензор.НЕТ. Джерело: Скриншот

Що передувало

Центр протидії корупції звернувся із заявою про можливий злочин до виконувача обов'язків генерального прокурора Олексія Ковальського. У ЦПК пояснили, що звернулися саме до керівника прокуратури, оскільки для початку розслідування щодо народного депутата необхідне відповідне рішення генерального прокурора або виконувача його обов'язків.

Йдеться про хабарі народним депутатам від фракції "Слуга народу" за голосування у парламенті.

"Конверти депутатам "Слуги народу" за голосування, за даними суду, роздавав нардеп із керівництва фракції. Заяву подали в.о. генпрокурора Ковальському, бо лише генпрокурор (чи в.о.) може дозволити розслідування щодо депутата. Його попередник Кравченко відкривати справу відмовився", – повідомив Шабунін.

Таким чином, передані прокуратурі матеріали мають бути враховані в межах уже наявного кримінального провадження НАБУ.

Як повідомляв OBOZ.UA:

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П’ятьох нардепів "Слуги народу" підозрюють в отриманні хабарів за підтримку або відхилення конкретних законопроєктів у Верховній Раді. Підозри у справі про хабарництво отримали депутати від фракції "Слуга народу": Юрій Кісєль, Євген Пивоваров, Ігор Негулевський, Ольга Савченко та Михайло Лаба. Їм обрали запобіжні заходи.