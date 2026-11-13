Російський бізнес легалізує доходи "тіньового флоту" через дубайських посередників та фіктивні суди – медіа

Західні фінансові розвідки фіксують складні багаторівневі схеми виведення та легалізації доходів від обходу нафтових санкцій РФ із залученням дубайських трейдерів та штучних судових спорів. Деталі цих фінансових механізмів аналізує "РБК-Україна" з посиланням на матеріали розслідування Financial Times.

У публікації описується схема роботи структур, пов’язаних із російським бізнесменом Юрієм Шамарою, які інтегровані в мережу офшорних компаній, що керують танкерами "тіньового флоту" для прихованого перевезення нафти Urals. За даними розслідувачів, трейдери систематично фальсифікували страхові документи та накладні: сировину декларували нижче цінової межі G7 у 60 доларів за барель для доступу до західних портів, а реальний ринковий прибуток осідав через ланцюжок посередників в ОАЕ. Для подальшого виведення цих коштів за кордон використовувалися претензії дубайського трейдера Venuto на 16 мільярдів рублів, які аналітики розцінюють як технічний маневр для легалізації капіталу.

"Спроба інвестувати 800 тисяч фунтів у британський гольф-клуб, окрім військових ризиків, була розцінена спецслужбами як класична операція з відмивання репутації та створення плацдарму для доходів від санкційних схем у межах британської юрисдикції", – зазначає видання.

Автори статті підкреслюють абсурдність ситуації: фінансові органи Заходу вбачають у цих операціях слід "тіньового флоту", але проти таких ділків-путіністів, як Юрій Шамара, досі не введено персональних санкцій, що дозволяє їм безперешкодно шукати нові лазівки для легалізації коштів у Європі.